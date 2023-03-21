Главу поселения под Волгоградом оштрафовали за равнодушие к собакам и людям

Глава Новожизненского сельского поселения Городищенского района привлечен к ответственности за волокиту при рассмотрении обращений граждан.

Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 21 декабря прошлого года в администрацию Новожизненского сельского поселения поступило обращение жителей поселка Областная сельскохозяйственная станция по вопросу непринятия мер к бездомным собакам.

Однако ответа жители в положенный 30-дневный срок так и не дождались. В связи с этим прокуратура инициировала привлечение главы поселения к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Постановлением мирового судьи судебного участка № 124 Городищенского судебного района Волгоградской области главе поселения назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысячи рублей.

В настоящее время обращение граждан рассмотрено в установленном законодательством порядке.

Согласно данным сайта администрации Новожизненского сельского поселения, возглавляет орган местного самоуправления Максим Шестеренко.