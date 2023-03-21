Депутаты и сенаторы неделю будут слушать жалобы волгоградцев на ЖКХ

Общество 21.03.2023 16:16
0
21.03.2023 16:16
В Волгоградской области пройдет неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ. Как сообщили в областной думе, обращения жителей региона с 27 по 31 марта рассмотрят депутаты Госдумы РФ, Волгоградской облдумы, Волгоградской гордумы, а также сенаторы РФ от Волгоградской области.
– Для более оперативного решения вопросов к работе подключатся представители жилищной инспекции, регионального центра НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», профильных органов власти, - уточнили в облдуме.
В Волгограде горожан выслушают в общественной приемной партии «Единая Россия», которая находится на улице Советской. В районах Волгоградской области такие встречи пройдут в местных общественных приемных.
По желанию граждан на приеме у депутата или сенатора можно побывать дистанционно, используя видео- и телефонную связь, а также Интернет.
Горячая линия для записи на приемы и получения дополнительной информации: (8442) 33-16-84.
«Человек истекает кровью»: врачи напомнили волгоградцам о смертельном заболевании21.03.2023 19:32
Общество 21.03.2023 19:32
«Ситиматик» присмотрелся к помойкам Волгограда и заявил, что это не его21.03.2023 18:30
Общество 21.03.2023 18:30
«А это пусть веками стоит?»: волгоградцы напомнили чиновникам об уродующих город постройках21.03.2023 17:53
Общество 21.03.2023 17:53
Пострадавшего в смертельном ДТП ребенка доставили на вертолете в Волгоград21.03.2023 17:23
Общество 21.03.2023 17:23
Главу поселения под Волгоградом оштрафовали за равнодушие к собакам и людям21.03.2023 15:38
Общество 21.03.2023 15:38
Память актера Зайченко и режиссера Джангишерашвили предложил увековечить Андрей Бочаров21.03.2023 15:37
Общество 21.03.2023 15:37
«Наш главный страх – будущее»: волжанка рассказала о воспитании дочери с синдромом Дауна21.03.2023 12:42
Общество 21.03.2023 12:42
Волгоградский оператор питания поделился опытом работы с экспертами из Ханты-Мансийска21.03.2023 11:42
Общество 21.03.2023 11:42
В Волгоградской области чиновников обязали дать жилье 22-летней сироте21.03.2023 11:21
Общество 21.03.2023 11:21
Россельхознадзор обнаружил на «Волгомясомолторге» 180 кг непонятного мороженого21.03.2023 11:07
Общество 21.03.2023 11:07
Надо учить китайский. В Волгограде новую школу предлагают назвать в честь Мао Цзэдуна21.03.2023 11:06
Общество 21.03.2023 11:06
Сады Придонья инвестируют в детство21.03.2023 10:38
Общество 21.03.2023 10:38
Суд дал год чиновникам на ремонт разбитой дороги в Волгоградской области21.03.2023 10:26
Общество 21.03.2023 10:26
В Советском районе Волгограда ликвидируют 9 свалок за 3 миллиона рублей21.03.2023 10:07
Общество 21.03.2023 10:07
Разведчики под Волгоградом бесшумно ликвидировали противника21.03.2023 09:19
Общество 21.03.2023 09:19