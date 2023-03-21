Общество

Депутаты и сенаторы неделю будут слушать жалобы волгоградцев на ЖКХ

Общество 21.03.2023 16:16
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21.03.2023 16:16



В Волгоградской области пройдет неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ. Как сообщили в областной думе, обращения жителей региона с 27 по 31 марта рассмотрят депутаты Госдумы РФ, Волгоградской облдумы, Волгоградской гордумы, а также сенаторы РФ от Волгоградской области.
– Для более оперативного решения вопросов к работе подключатся представители жилищной инспекции, регионального центра НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», профильных органов власти, - уточнили в облдуме.
В Волгограде горожан выслушают в общественной приемной партии «Единая Россия», которая находится на улице Советской. В районах Волгоградской области такие встречи пройдут в местных общественных приемных. 
По желанию граждан на приеме у депутата или сенатора можно побывать дистанционно, используя видео- и телефонную связь, а также Интернет.
Горячая линия для записи на приемы и получения дополнительной информации: (8442) 33-16-84.

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