Общество

«А это пусть веками стоит?»: волгоградцы напомнили чиновникам об уродующих город постройках

Общество 21.03.2023 17:53
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21.03.2023 17:53


В Волгограде на минувшей неделе, 15 марта, вооружившись решением суда, чиновники попытались приступить к демонтажу здания на улице Гоголя, 5, в котором ранее располагался круглосуточный «МАН». Однако, сообщало ИА «Высота 102», процесс, не успев начаться, был прерван в связи с наложенным на здание арестом. Происходившее в центре города привлекло внимание многих волгоградцев. И, обсуждая будущее постройки, горожане припомнили и другие объекты, которые, по их мнению, уродуют облик Волгограда. 

Фотограф ИА «Высота 102», проехал по указанным читателями адресам. Публикуем топ-5 уродливых зданий, по версии волгоградцев, с которыми они не желают соседствовать. 

1. Выгоревшая сауна на ул. Качинцев


Жители Дзержинского района уже девять лет надеются на снос выгоревшей на улице Качинцев, 59 бани-сауны «Клеопатра». Пожар произошел в марте 2014 года и с тех пор обезображенная постройка наводит уныние на местных жителей. 

Нам сложно что-либо доброе сказать о внешнем облике Качинского рынка. «Отрыжка» 90-х годов по виду и содержанию. Рынок давно требует хозяйской руки, а выгоревшая баня – вишенка на этом неудачном торте, – сетуют жители прилегающих домов. – Понятно, что это чья-то частная собственность и оснований сносить постройку у чиновников, вероятнее всего, нет. Но на «МАН» нашлась же управа? Может быть, и здесь пора проявить силу воли? 


Просят жители улицы Качинцев обратить внимание и на павильон, расположенный рядом с военторгом, в котором удобно разместилась скупка «11 Карат». 

– Когда-то это была обычная нестационарная пластиковая постройка и куда более скромных размеров, а сегодня уже вполне себе стационарное здание из кирпича на приличном таком фундаменте. Интересно, в данном случае есть все разрешительные документы?  Хотелось бы услышать ответ главы района Романа Тация, –  интересуются волгоградцы. 

2. Недостроенный «МАН» на ул. Штеменко


Еще одно «бельмо на глазу» волгоградцев – недостроенный торговый центр на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе, хорошо известный как недостроенный «МАН». История этого сооружения насчитывает немало лет и берет начало в далеком 2013 году. Именно тогда на публичных слушаниях власти Краснооктябрьского района, мэрия Волгограда и заказчик проекта - ИП Воробьева М.П. - отвоевали у горожан право на строительство торгово-офисного центра в зеленой зоне в границах улиц Богунской, Штеменко и проспекта имени Ленина. Вскоре здесь началось строительство, но шло оно ни шатко, ни валко, а в 2019 году застройщика – ООО «Гермес Ритейл» (ранее ООО «МАН») – решением арбитражного суда и вовсе признали банкротом. Последние упоминания недостроенного торгового центра встречаются в СМИ в 2020 году. Тогда, напомним, сообщалось, что участок земли 3196 кв.м. выкупила волгоградская компания «Дельта» за максимальную цену в размере 45,8 миллиона рублей.

Видимо, и новый хозяин участка не рассчитал свои силы, – предполагают  жители Краснооктябрьского района. – Стоит эта «уродина» уже сколько лет обнесенная забором. А мог бы ведь здесь был отличнейший парк, если бы ни действия чиновников в свое время. 

3. «Старый Карс» на ул. Лермонтова


История бедного «Старого Карса» на ул. Лермонтова, 1 в Краснооктябрьском районе известна многим жителям Волгограда.  Пять лет назад – в 2018 году – администрация Волгограда подала иск о сносе объекта самовольного строительства и признании отсутствующим права собственности на данный ресторанный комплекс к ООО «Автогарант». Самостроями тогда были признаны одноэтажное здание пункта обслуживания легковых автомобилей, двухэтажное здание автомойки, объект незавершенного строительства - сооружение (гостиница), двухэтажное здание кафе, автомойки. 

Не желая расставаться с налаженным бизнесом, собственник сооружений вступил с чиновниками в долгие судебные тяжбы и дошел даже до Верховного суда РФ. Точку в спорах ВС поставил в ноябре 2019 года, признав требования администрации Волгограда законными и обязав ООО «Автогарант» снести незаконные строения. Однако, как следует из открытых источников, в октябре 2020  года компания обанкротилась и перестала существовать. 

Скелет «Старого Карса» продолжает тем временем чахнуть под капризным волгоградским небом, – сообщают жители Волгограда. 


4. Заброшенное офисное здание на ул. Рихарда Зорге


Офисное здание по адресу: ул. Рихарда Зорге, 56А находится сегодня в заброшенном состоянии и вплотную прилегает к жилой застройке. По сведениям из открытых источников, площадь здания составляет 1075 квадратных метра, а кадастровая стоимость превышает 5 миллионов рублей. 


Еще пару лет назад в Интернете можно было увидеть объявления о том, что здесь сдаются офисные площади, но именно с тех пор здесь не ступала нога человека, – сообщают жители улицы в Краснооктябрьском районе. – Откровенно говоря, жить рядом с таким сооружением не доставляет удовольствия. Мы уж молчим о том, что состояние здания на сегодня вполне можно назвать аварийным, а это значит, что оно представляет опасность для окружающих. 

5. Фудкорт на проспекте Ленина 


«Вишенка на торте» – здание в Банковском переулке в центре Волгограда. Несмотря на уже состоявшееся открытие магазина, большинство жителей до сих пор считают, что торговому объекту здесь не место. Волгоградцы сходятся во мнении, что коричневое прямоугольное сооружение в прямом смысле слова уродует облик проспекта Ленина и совсем «не дружит» со своими «соседями», прилепившись к зданию Центробанка и заслонив собой муниципальный Центральный рынок.  

Напомним, что в ходе прокурорской проверки после многочисленных публикаций в СМИ были установлены нарушения земельного и градостроительного законодательства при подготовке проектной документации, а также выдаче разрешительных документов по объекту «Реконструкция нежилых зданий в объект многофункционального назначения по проспекту им. В.И. Ленина, 16 «д» в Центральном районе Волгограда». Прокуратура Волгограда подавала иск в Центральный районный суд с требованием признать незаконной данную постройку, однако сооружение все же получило право на жизнь.

Проиграла прокуратура после того и в областном суде в Волгограде, а в декабре 2022 года отказал в требованиях надзорному ведомству Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре. О желании прокуратуры  бороться с депутатской постройкой в Верховном суде до сих пор не сообщалось. 

В заключение добавим, что волгоградцы искренне хотят, чтобы местные чиновники внимательнее присмотрелись к облику городских улиц. Отдельная просьба горожан – навести порядок на остановках. Вот лишь несколько адресов, куда, по мнению читателей ИА «Высота 102», стоило бы заглянуть с проверкой: 

– ул. Маршала Еременко, 5А


–ул. Генерала Штеменко, 46 


– ул. Поддубного, 31А


Редакция «Высоты 102» продолжает проверять оставленные читателями адреса. В ближайшее время мы опубликуем новую фотоподборку.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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