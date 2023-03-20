В Волгоградской области бродячие собаки покусали еще двоих детей

В Волгоградской области за два выходных дня бродячие собаки покусали еще двоих детей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, на этот раз пострадали 9-летняя и 6-летняя девочки.

По информации источника «Высоты 102», учащаяся третьего класса пострадала в результате встречи с агрессивным животным 18 марта в Светлоярском районе. Бродячая собака набросилась на школьницу, когда та гуляла на детской площадке рядом с домом. В этом случае травмы оказались несерьезными. По имеющимся сведениям, животное укусило ребенка за ухо.

Второй случай зафиксирован 19 марта в Дзержинском районе Волгограда на улице Кемеровской. Здесь собака укусила шестилетнего ребенка за лицо – у девочки, по сведениям экстренных служб, были диагностированы укушенные раны губы и щеки.

Известно, что в Даниловском районе в минувшую субботу в результате нападения собаки пострадала 67-летняя женщина. Животное вцепилось пенсионерке в ногу.