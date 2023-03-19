Общество

Волгоградцам рассказали о самом теплом дне новой недели

Общество 19.03.2023 08:03
0
19.03.2023 08:03


В Волгоградской области на новой неделе прогнозируют потепление до +18 °С. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшие дни в Волгограде и области установится облачная с прояснениями погода. 

— В понедельник, 20 марта, по региону будет сухо и тепло, осадки маловероятны. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. В ночные часы по области +3...+8 °С, при прояснении до 0 °С, в дневной период воздух прогреется до +13...+18 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. 

Вторник, 21 марта, также выдастся теплым и без значительных осадков. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 м/с. Ночью столбики термометров покажут +3...+8 °С, при прояснении до 0 °С, днем +13...+18 °С.

— В Волгограде 20 марта осадки маловероятны. Ветер восточного направления 6-11 метров в секунду. В ночной период по городу +3...+5 °С, днем +13...+15 °С, — добавили синоптики. 

Во вторник, 21 марта, в областной столице также без обильных осадков. Ветер юго-восточный с порывами до 11 м/с. Ночью +3...+5 °С, днем +13...+15 °С.

Согласно данным сервиса Gismeteo, с 20 по 26 марта в Волгограде средняя дневная температура составит +15...+17 °С, а ночные значения не опустятся ниже +3...+5 °С. Всю рабочую неделю будет сухо и тепло, лишь в субботу пройдет небольшой дождь. Самым теплым днем новой недели станет пятница, 24 марта. В этот день воздух в городе на Волге прогреется до +17 °С.

Сегодня в городе-герое без осадков, ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем температура составит +13...+15 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.03.2023 12:42
Общество 19.03.2023 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2023 11:54
Общество 19.03.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2023 10:29
Общество 19.03.2023 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2023 09:23
Общество 19.03.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2023 08:27
Общество 19.03.2023 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 20:08
Общество 18.03.2023 20:08
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 18:35
Общество 18.03.2023 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 15:54
Общество 18.03.2023 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 14:34
Общество 18.03.2023 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 13:01
Общество 18.03.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 11:50
Общество 18.03.2023 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 10:50
Общество 18.03.2023 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 10:29
Общество 18.03.2023 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 09:17
Общество 18.03.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.03.2023 09:01
Общество 18.03.2023 09:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:42
Больше не «ласковый»?: инфекционист рассказала, как не пропустить убийственный гепатит ССмотреть фотографии
11:54
«Как вы тут живете?»: в Волгограде УК «Тандем» неделю ищет причину подтопления дома без подвалаСмотреть фотографии
10:29
Умер второй водитель после лобового ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:27
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине Иваном ЧиботэСмотреть фотографии
08:03
Волгоградцам рассказали о самом теплом дне новой неделиСмотреть фотографии
07:18
«Мы будто в трущобах»: жители трех районов Волгограда пожаловались на мусорный беспределСмотреть фотографии
21:19
Волгоградские гандболистки минимально уступили лидеру чемпионата - 28:31Смотреть фотографии
21:09
В Волгограде двое юношей украли с ливневых колодцев 14 решетокСмотреть фотографии
20:48
«Душили ремнем и били домкратом»: двоих волгоградцев осудили за спланированное нападение на таксистаСмотреть фотографии
20:08
Перевозчика на обслуживание 11 дачных маршрутов ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:17
На футболе в Волгограде двоих болельщиков задержала полицияСмотреть фотографии
18:35
«Не закапываем их в огороде»: где в Волгограде примут старые батарейкиСмотреть фотографии
17:50
В Волжском иномарка врезалась в столб на залитой маслом дорогеСмотреть фотографии
16:55
Взрослые и дети пострадали в крупном ДТП под Волгоградом, есть погибшиеСмотреть фотографии
16:32
«Ну могут же, если захотят»: волгоградский «Ротор» одержал желанную победу над «Легионом» - 2:0Смотреть фотографии
15:54
Юрту кочевников развернули в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию участвующих в СВО добровольцевСмотреть фотографии
14:34
В ЦКЗ Волгограда прозвучит забытая миром симфония польского композитораСмотреть фотографии
13:01
Разбор полетов: волгоградцы за год написали 12 тысяч жалоб в госжилинспекциюСмотреть фотографии
11:50
Первый общегородской субботник в Волгограде пройдет 8 апреляСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцы жалуются на сбои в работе мобильного приложения «ВКонтакте»Смотреть фотографии
10:29
«Страх и ужас он приносит людям»: в Волгограде на Тулака продолжает рассыпаться памятник русскому революционеруСмотреть фотографии
10:18
Тело рыбака достали из водохранилища у СНТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде семейная ссора из-за власти и денег закончилась поножовщинойСмотреть фотографии
09:49
Волгоградец на электроскутере сбил пенсионеркуСмотреть фотографии
09:17
50 сотрудников Концессий тепло- и водоснабжения отмечены наградами за успешный трудСмотреть фотографии
09:01
«Молодой десант» из Волгограда просит власти не утилизировать АПЛ «Дмитрий Донской»Смотреть фотографии
08:34
Жителям Волгограда и области в выходные обещают +15 и дождьСмотреть фотографии
07:57
В Волгограде вручили мандаты новому составу наблюдателей за тюрьмамиСмотреть фотографии
21:53
В ЦПКиО Волгограда 17 марта запустили свадебную карусельСмотреть фотографии
 