Волгоградцам рассказали о самом теплом дне новой недели



В Волгоградской области на новой неделе прогнозируют потепление до +18 °С. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшие дни в Волгограде и области установится облачная с прояснениями погода.

— В понедельник, 20 марта, по региону будет сухо и тепло, осадки маловероятны. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. В ночные часы по области +3...+8 °С, при прояснении до 0 °С, в дневной период воздух прогреется до +13...+18 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре.

Вторник, 21 марта, также выдастся теплым и без значительных осадков. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 м/с. Ночью столбики термометров покажут +3...+8 °С, при прояснении до 0 °С, днем +13...+18 °С.

— В Волгограде 20 марта осадки маловероятны. Ветер восточного направления 6-11 метров в секунду. В ночной период по городу +3...+5 °С, днем +13...+15 °С, — добавили синоптики.

Во вторник, 21 марта, в областной столице также без обильных осадков. Ветер юго-восточный с порывами до 11 м/с. Ночью +3...+5 °С, днем +13...+15 °С.

Согласно данным сервиса Gismeteo, с 20 по 26 марта в Волгограде средняя дневная температура составит +15...+17 °С, а ночные значения не опустятся ниже +3...+5 °С. Всю рабочую неделю будет сухо и тепло, лишь в субботу пройдет небольшой дождь. Самым теплым днем новой недели станет пятница, 24 марта. В этот день воздух в городе на Волге прогреется до +17 °С.

Сегодня в городе-герое без осадков, ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем температура составит +13...+15 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»