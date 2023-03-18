Перевозчика на обслуживание 11 дачных маршрутов ищут в Волгограде





В Волгограде объявлен электронный аукцион на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам и по регулируемым тарифам в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена контракта составляет 25,6 миллиона рублей.

Согласно технической документации, перевозки будут выполняться по следующим маршрутам:

-№ 32 «Судоверфь - СНТ «Нефтяник» - СНТ «Татьянка»;

-№ 48э «ВГТЗ - Дачи»;

-№ 50э «Обувная фабрика – С/о Автотранспортник»;

-№ 53э «ЖД Вокзал – С/о Орошенец»;

-№ 54э «ЖД Вокзал – С/о Слава»;

-№ 56э «З-д Ермана - Лесник»;

-№ 57э «33 школа – С/о «Шельф»;

-№ 58э «З-д Петрова – С/о Здоровье»;

-№ 60э «Тулака – С/о Спутник»;

-№ 7э «39-я Гвардейская – Дачи «Металлург»;

-№ 99э «ВГТЗ - Дамба».

Заказчиком работ выступает департамент городского хозяйства администрации Волгограда. На эти маршруты требуются автобусы большого и среднего класса и не старше 11 лет. Автобусы должны быть в исправном состоянии, с автоматической системой пожаротушения, оснащены видеорегистраторами, бортовым оборудованием и программным обеспечением автоматизированной системы оплаты проезда. Не менее 50% транспортных средств должны быть оборудованы для посадки и перевозки лиц с ограниченными возможностями, в том числе инвалидов-колясочников.

Контракт с победителем будет заключен на срок до 6 ноября 2023 года.

Фото из архива «Высота 102»