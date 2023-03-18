Федеральные новости 18.03.2023 15:12
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18.03.2023 15:12
Президент России Владимир Путин сегодня, 18 марта, подписал закон, устанавливающий в Уголовном кодексе ответственность за дискредитацию формирований и организаций, содействующих Вооруженным силам РФ.
Госдума приняла эти поправки в УК 14 марта, а на следующий день их одобрил Совет Федерации.
Закон вносит поправки в ст. 207.3 (фейки о ВС РФ) и ст. 280.3 (дискредитация ВС РФ) УК РФ. За фейки о любых участниках спецоперации, в том числе о добровольцах, грозит до 15 лет колонии, за дискредитацию — до 7 лет.
Напомним, что ввести ответственность за дискредитацию всех участников спецоперации просил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
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