







Объявлен электронный аукцион по отбору подрядной организации, которая выполнит ремонт путепровода №6 в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда. Путепровод является частью двухуровневой развязки на пересечении Третьей Продольной магистрали и улицы Ангарской. Согласно сведениям сайта госзаказов, на ремонт сооружения выделено 430,8 миллиона рублей.

Общая протяженность путепровода, пересекающего улицу Ангарская, составляет почти 100 м, ширина объекта - 36,9 м. Сооружение было построено в 1985 году, в последний раз ремонтные работы на объекте производились в 2006 году. В 2020 году было проведено обследование технического состояния моста, по его результатам муниципалитет принял решение о разработке проектно-сметной документации для последующего проведения восстановительных мероприятий.





На объекте предусмотрен комплекс работ: ремонт пролетных строений и опор, замена существующего, не отвечающего современным требованиям железобетонного парапетного ограждения, ремонт деформационных швов, устройство нового многослойного покрытия проезжей части с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона, обновление покрытия на тротуарах, а также замена старой разделительной полосы на новое металлическое оцинкованное ограждение барьерного типа и другие виды работ.





Работы будут завершены в 2026 году.



