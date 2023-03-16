Волгоградец выразил благодарность инспекторам ДПС за спасение супруги

Житель Иловлинского района Волгоградской области выразил благодарность сотрудникам отдельного батальона ДПС областной госавтоинспекции за помощь в спасении его супруги. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 11 марта мужчина с женой на своем автомобиле отправились из рабочего поселка Иловля в Волгоград по личным делам. Неожиданно в пути супруге стало плохо.

Доехав до поста ДПС, находящегося на 17 километре трассы Р-22 «Каспий» на территории Городищенского района, мужчина обратился за помощью к инспекторам дорожно-патрульной службы.

Патрульные - старший лейтенант полиции Александр Величко и капитан полиции Алексей Гусаков, оценив ситуацию, приняли решение сопроводить машину в больницу Волгограда.



Буквально в течение 10 минут женщина была доставлена в приемный покой, где ей оказали необходимую помощь. По словам врачей, промедление могло стать фатальным для женщины.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области

