В Волгограде 16 марта родным и близким бойцов, погибших в ходе проведения специальной военной операции, передали ордена Мужества. Высоких наград посмертно удостоены 11 человек. После церемонии, проходившей в музее-панораме, родные погибших героев рассказали журналистам «Высоты 102» их истории.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно к наградам представлены:

— прапорщик Бурмистров Максим Борисович

—старший сержант Фоменко Сергей Консантинович

— сержант Ахмедов Рустам Бакирович

— сержант Сатонин Вадим Николаевич

— ефрейтор Гаянов Юрий Вячеславович

— рядовой Хазов Василий Павлович

— рядовой Майтанов Дамир Евгеньевич

— рядовой Рыбас Александр Геннадьевич

— рядовой Шмелев Сергей Рафикович

— рядовой Пантелеев Данила Александрович

— рядовой Смоленцев Кирилл Владимирович

Госнаграды родным военнослужащих передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.





Погибший в СВО 41-летний прапорщик Максим Бурмистров оказался в зоне боевых действий, заключив краткосрочный контракт. В спецоперации участвовал с 12 июля, был механиком-водителем эвакуационного отделения взвода обеспечения танкового батальона. Бойца похоронили на Моторном кладбище в Дзержинском районе Волгограда. Орден Мужества из рук военкома получила мать военного.





Уроженец Камышина Волгоградской области Сергей Фоменко в зоне СВО стоял на должности старшего снайпера. Известие о гибели военнослужащего пришло 14 октября 2022 года.





Родился Рустам Ахмедов в Дубовке Волгоградской области. В зоне спецоперации был заместителем командира мотострелкового взвода. 28 октября 2022 года 38-летнего военнослужащего похоронили. Госнаграду передали матери бойца.









Ефрейтор Юрий Гаянов родился в Волгограде. В зоне СВО был механиком-водителем боевой машины мотострелковой роты. Орден Мужества передан отцу погибшего волгоградца.





Василий Хазов был призван по частичной мобилизации. В зоне боевых действий 33-летний рядовой стоял на должности разведчика-снайпера мотострелковой роты. Брат погибшего Алексей Бородаенко рассказал корреспонденту «Высоты 102» подробности последнего боя.

— Группа, где был мой брат, наткнулась на засаду. Завязалась перестрелка, но в ответ они получили шквал минометного огня. Наши своих позиций не оставили и их накрыло. Как мне потом рассказали офицеры, которые привезли Василия, их группа вызвала огонь на себя, чтобы уничтожить противника.

По словам мужчины, его брата призвали 21 сентября.

— Он одним из первых попал под частичную мобилизацию. В зоне боевых действий не пробыл и месяца, получается. Официальная дата смерти — 4 ноября. Брат работал литейщиком на заводе по изготовлению алюминиевых батарей в Красноармейском районе Волгограда. Сегодня должна была мать получать награду, но она не в том состоянии.

Дамир Майтанов родился в поселке Степновский Николаевского района Волгоградской области. В зоне проведения спецоперации он был стрелком. Награду передали вдове рядового.





Александр Рыбас родился в Енакиево Донецкой области. В зоне боевых действий был стрелком. Со слов матери погибшего военного, ее сын ушел на фронт добровольцем.

— Мой сын с 2014 года в ополчении ДНР. Тогда кому там было идти? В чем были, в том и пошли защищать. Срочную службу он не проходил, его по слуху не взяли, инвалидность с детства. Но сын научился с этим жить. У него много наград с 2014 года, грамоты есть. Два года последние прослужил добровольцем, горел в самоходке, вытащил своего друга. Он получил вторую контузию и приехал в Волгоград на лечение, так как здесь возможностей больше. Здесь в Волгограде поправил здоровье, работал высотником-реставратором, был самоучкой. У него была тяга к этому. В свое время его задействовали при реконструкции Родины-матери. У него был дом, квартира. А он поправил здоровье и пошел в военкомат в Волгограде. Сказал, что хочет обратно: «А кому, как не мне?». Ушел добровольцем. 24 августа 2022 года он мне позвонил, сообщил, что на боевые скоро едет. Сына не стало 1 сентября, — поделилась Инна Лысенко.

По словам женщины, ее сыну было всего 36 лет.

— Я только получила паспорт 11 февраля, сразу сюда приехала. Подробностей гибели мне не сообщили. Пока я здесь, что дальше делать пока не знаю. Мне в Волгограде спокойно, потому что сын здесь. Я хожу по квартире, разговариваю с ним, из окна вижу то кладбище, где он, — говорит женщина.

Мать погибшего добровольца уточняет, что сына похоронили на Моторном кладбище в Дзержинском районе Волгограда, а семьей он так и не успел обзавестись.

— То, что сейчас происходит в ДНР, трудно передать словами. В 3-4 километрах от моего дома падают бомбы. Земля содрогается, цветы на подоконнике, этот свист… Если раньше по звуку определяли, знали, откуда летит, можно было еще как-то уберечься, то теперь, все по-другому. Ты не знаешь что это такое. Из четырех мест летит, что-то новое, все сильнее. Раньше в дом к соседям снаряд попадал и мог не разорваться, то сейчас летит так, что многоэтажки нет и звука нет. Такое ощущение, что они как будто напоследок по старым координатам бьют направо и налево.





Мобилизованный в сентябре 2022 года 34-летний преподаватель детской школы искусств № 4 Сергей Шмелев из Волгограда погиб 24 октября.

— Ему пришла повестка в сентябре, 24 числа, а 24 октября он погиб. Когда повестку вручили, муж, не раздумывая, сказал, что пойдет, хотя было, что терять. У нас остался двухгодовалый малыш, мальчик. Знаете, он был наставником для чужих детей, так же и погиб, показывая пример мужества и отваги, истинного героизма, — рассказала вдова рядового Наталья Шмелева. — Когда он попал в часть, от него я никогда не слышала никаких претензий или жалоб. Когда ему разрешали звонить, Сергей рассказывал, что все у него хорошо. Уже после гибели от его сослуживцев я узнала, что они буквально каждую ночь выживали под ракетными обстрелами. А он нас всех просто успокаивал, чтобы мы за него не переживали.

Наталья согласилась рассказать подробности гибели своего мужа.

— Он погиб при обстреле колонны. Это мне потом рассказали парни, которые чудом выжили. Произошло это в 02.55 ночи. Их обстреляли «Хаймарсами» (американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, — Прим. ред.). Когда мне отдали личные вещи, обручальное кольцо, нательный крестик, там были и час Сергея. Они остановились ровно на этом времени, — вспоминает волгоградка.

Наталья Шмелева уточняет, что ее муж проходил срочную службу во внутренних войсках в Северной Осетии.

— 6 марта ему бы исполнилось 35 лет. Он был человек мирной профессии, но когда это известие пришло в нашу семью, он воспринял это как долг. Сережа был очень верующим человеком. Сказал так: «Это испытание, которое Господь посылает». Если так суждено, он вернется, нет, значит пришло время. Он знал, на что он идет, говорил, что не сможет смотреть ребенку в глаза, если поступит иначе.









Данилу Пантелеева похоронили 6 октября 2022 года на кладбище в поселке Ильевка Калачевского района Волгоградской области. Родом он был из Самарканда. В зоне СВО стоял на должности стрелка-помощника гранатометчика. Орден Мужества переждали матери военнослужащего.

В Котельниковском районе Волгоградской области 12 октября простились с 20-летним рядовым Кириллом Смоленцевым, погибшим в спецоперации. Наш земляк родился в хуторе Семичный. В зоне боевых действий был водителем-санитаром отделения сбора и эвакуации раненых.

— Рядовой Смоленцев выполнил свой воинский долг с честью и отвагой, до конца остался верен воинской присяге, — сообщили в ходе церемонии.

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»