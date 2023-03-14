



В Волгограде к административной ответственности привлечен начальник информационного аналитического отдела ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3», допустивший нарушение прав граждан на получение медицинской помощи в этом учреждении.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в ходе надзорной проверки установлены нарушения, выразившиеся в непредоставлении государственной услуги в электронном виде 12 гражданам на протяжении более 2 месяцев. Более того, прокуратурой выявлен факт отказа ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3» в оказании помощи по причине непроживания заявителя на территории, обслуживаемой лечебным учреждением.

В надзорном ведомстве пояснили, что с октября 2022 года в Волгоградской области с целью обеспечения права граждан на выбор медицинской организации в рамках нацпроекта предусмотрено использование единого портала государственных и муниципальных услуг с применением государственной информационной системы Волгоградской области «Региональная информационная система в сфере здравоохранения Волгоградской области».

Гражданин, желающий получать услуги в конкретной медицинской организации, через единый портал государственных и муниципальных услуг подает заявление, которое направляется через ГИС ВО «Региональная информационная система в сфере здравоохранения Волгоградской области» в соответствующую медицинскую организацию. В свою очередь медучреждение в течение 6 рабочих дней обязано рассмотреть заявление и направить результат гражданину через единый портал государственных услуг. При этом законодательством не предусмотрены основания для отказа гражданину в прикреплении к выбранной медицинской организации, даже если она выбрана без учета места жительства.

ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3» внесено представление об устранении выявленных нарушений. Начальника отдела привлеки к ответственности по ч.2 ст. 13.26 КВоАО (нарушение нормативных правовых актов Волгоградской области и муниципальных нормативных правовых актов об организации предоставления государственных и муниципальных услуг).

После вмешательства прокуратуры права граждан восстановлены, пациенты получают медицинскую помощь в выбранных ими учреждениях.



