Общество

В поликлинике №3 Волгограда начальника отдела наказали за электронную волокиту

Общество 14.03.2023 17:15
0
14.03.2023 17:15


В Волгограде к административной ответственности привлечен начальник информационного аналитического отдела ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3», допустивший нарушение прав граждан на получение медицинской помощи в этом учреждении.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в ходе надзорной проверки установлены нарушения, выразившиеся в непредоставлении государственной услуги в электронном виде 12 гражданам на протяжении более 2 месяцев. Более того, прокуратурой выявлен факт отказа ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3» в оказании помощи по причине непроживания заявителя на территории, обслуживаемой лечебным учреждением.
В надзорном ведомстве пояснили, что с октября 2022 года в Волгоградской области с целью обеспечения права граждан на выбор медицинской организации в рамках нацпроекта предусмотрено использование единого портала государственных и муниципальных услуг с применением государственной информационной системы Волгоградской области «Региональная информационная система в сфере здравоохранения Волгоградской области».
Гражданин, желающий получать услуги в конкретной медицинской организации, через единый портал государственных и муниципальных услуг подает заявление, которое направляется через ГИС ВО «Региональная информационная система в сфере здравоохранения Волгоградской области» в соответствующую медицинскую организацию. В свою очередь медучреждение в течение 6 рабочих дней обязано рассмотреть заявление и направить результат гражданину через единый портал государственных услуг. При этом законодательством не предусмотрены основания для отказа гражданину в прикреплении к выбранной медицинской организации, даже если она выбрана без учета места жительства.
ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3» внесено представление об устранении выявленных нарушений. Начальника отдела привлеки к ответственности по ч.2 ст. 13.26 КВоАО (нарушение нормативных правовых актов Волгоградской области и муниципальных нормативных правовых актов об организации предоставления государственных и муниципальных услуг).
После вмешательства прокуратуры права граждан восстановлены, пациенты получают медицинскую помощь в выбранных ими учреждениях.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.03.2023 18:31
Общество 14.03.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 17:48
Общество 14.03.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 17:45
Общество 14.03.2023 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.03.2023 16:18
Общество 14.03.2023 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 16:04
Общество 14.03.2023 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 15:29
Общество 14.03.2023 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 14:53
Общество 14.03.2023 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 12:29
Общество 14.03.2023 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 12:12
Общество 14.03.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 11:46
Общество 14.03.2023 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.03.2023 11:18
Общество 14.03.2023 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.03.2023 09:49
Общество 14.03.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 09:45
Общество 14.03.2023 09:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.03.2023 21:00
Общество 13.03.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2023 20:28
Общество 13.03.2023 20:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:59
«Боимся, что разорится»: владельца скандального завода в Новониколаевке оштрафовали на 900 рублейСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде при падении с высотки насмерть разбился подростокСмотреть фотографии
18:31
«Пробки будут до Калмыкии»: жители юга Волгограда требуют ликвидировать дорожные заторы из-за ремонта мостовСмотреть фотографии
17:58
«Ушли» по-хорошему: депутат Илья Кошкарев отказался от мандата из-за акций британского банкаСмотреть фотографии
17:48
В Волгограде пропал пенсионер с синей спортивной сумкойСмотреть фотографии
17:45
Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО считают, что инвестиции в фондовый рынок могут приносить доходСмотреть фотографии
17:24
Самое время ворваться в игру: бонусы в «Мир танков» теперь в обмен на минуты Tele2Смотреть фотографии
17:15
В поликлинике №3 Волгограда начальника отдела наказали за электронную волокитуСмотреть фотографии
16:18
Но это не всё: в Волгограде снесли забор, скрывавший могилу защитников СталинградаСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде с 20 марта появится новая остановка электричкиСмотреть фотографии
15:29
На Украине погиб житель Волгоградской области Александр СтраховСмотреть фотографии
15:01
«Я всегда указывал на Ремезова»: Михаил Музраев рассказал о политике и теракте в суде РостоваСмотреть фотографии
14:53
В Санкт-Петербурге будут продавать одежду волгоградского брендаСмотреть фотографии
14:21
В России ввели запрет на дискредитацию участников СВОСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской облдуме нашли замену сложившему полномочия Илье КошкаревуСмотреть фотографии
13:36
В Красноармейском районе Волгограда трамвай сошел с рельсов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:22
Волгоград стал лидером по числу отраженных кибер-атак в 2022 годуСмотреть фотографии
13:11
В техникуме Волжского распылили перцовый аэрозоль, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
13:10
Депутаты Волгоградской облдумы засекретили свои декларации о доходахСмотреть фотографии
12:44
Понтонный мост не выдержал наплыва льда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Бочаров передал Золотую Звезду Героя России матери Ивана РеховскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
В Волгоградской области родителям и детям погибших в СВО назначили пособияСмотреть фотографии
11:56
Пенсионерка попала под грузовик на территории больницы №25 в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:46
Сады Придонья обустроили аудитории нового формата для студентов ВолГАУСмотреть фотографии
11:18
Волгоградцам рассказали, как уменьшить плату за ОДНСмотреть фотографии
11:14
«Работаем дальше»: на заседании Волгоградской облдумы прозвучала пожарная тревогаСмотреть фотографии
10:31
Закрывался от ударов руками: стали известны подробности об истязании тетей 3-летнего мальчика под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
Депутат Волгоградской облдумы Илья Кошкарев подал в досрочную отставкуСмотреть фотографии
09:49
Машины химической разведки применят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
На Гремячинском ГОКе прошли учения Главного управления МЧССмотреть фотографии
 