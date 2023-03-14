Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО считают, что инвестиции в фондовый рынок могут приносить доход





68% жителей Южного федерального округа откладывают деньги на крупные покупки или будущую пенсию. 56% верят в возможность получения дохода от инвестиций в фондовый рынок. Большинство из тех, кто готов инвестировать, хотели бы получать доход регулярно, раз в квартал. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и УК «Открытие».

Откладывают деньги на крупные покупки или будущую пенсию 68% южан, при этом только 18% опрошенных делают это регулярно. Еще 50% откладывают деньги нерегулярно. Не откладывают деньги 21% респондентов. Еще 11% сообщили, что у них нет возможности делать накопления.

56% опрошенных верят, что инвестиции в фондовый рынок могут принести доход. 6% из них инвестируют сами. 50% из тех, кто верит в доход от инвестиций, сами пока не инвестируют. 10% не верят в доходы от вложений в фондовый рынок, потому что имеют собственный неудачный опыт. Еще 7% не верят и не собираются инвестировать.

Основными препятствиями для вложения денег в финансовые инструменты фондового рынка (на этот вопрос можно было дать более одного варианта ответа) респонденты называют отсутствие профессиональных знаний в сфере инвестиций (50%), недостаточное количество денег для начала инвестиций (44%), боязнь потерять свои накопления в результате падения рынка (39%), недоверие инвестиционным компаниям (27%). У 11% нет времени заниматься инвестициями. 7% предпочитают другие финансовые инструменты (депозиты, накопительные счета, недвижимость), считая их более надежными. 12% ориентируются на неудачный опыт инвестирования – свой или близких.

Отвечая на вопрос о приемлемом для них соотношении доходности и риска при инвестировании, лишь 10% выбрали доход на уровне официального таргета по инфляции (4% годовых) при отсутствии риска. 41% опрошенных предпочли бы иметь доходность 10% годовых при минимальном риске. 28% согласны на средние риски ради доходности в 30% годовых. На высокий риск для получения 50% годовых готовы только 7% инвесторов. В любом случае не намерены инвестировать 13% опрошенных.

65% хотели бы получать доходы от инвестиций в фондовый рынок регулярно, раз в квартал. 15% согласны получать средства раз в полгода. Только 5% не хотят часто фиксировать промежуточный доход, чтобы не уменьшать итоговый финансовый результат.

Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

– Несмотря на сложности, с которыми столкнулся российский фондовый рынок в прошлом году, большинство россиян видят в инвестициях реальный источник дохода. И это правильная позиция, ведь взлеты и падения – это неотъемлемая часть фондового рынка, которая позволяет ему двигаться вперёд и достигать новых исторических максимумов. Результаты опроса подтвердили, насколько важно развивать рынок коллективных инвестиций, ведь большинство респондентов не решаются вложить средства именно из-за отсутствия профессиональных знаний. Это значит, что сейчас особенно востребованы инвестиционные продукты под управлением профессионалов, которые не только не требуют от инвесторов наличия специальных знаний, но и экономят их время и доступны всего от 100 рублей. Отдельно отмечу, опрос показал, что запуск нашего флагманского фонда «Открытие – Сбалансированный рантье» максимально отвечает текущим запросам инвесторов, так как он позволяет выплачивать доход на банковский счет клиентов на ежеквартальной основе.

*Опрос проведен банком «Открытие» и УК «Открытие» 3-9 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.