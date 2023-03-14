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Волгоград стал лидером по числу отраженных кибер-атак в 2022 году

Телеком 14.03.2023 13:22
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14.03.2023 13:22


«МТС Кибербезопасность» представила исследование DDoS-атак, направленных на региональные российские организации в 2022 году. Волгоград стал самым часто атакуемым городом Южного федерального округа. 
В Волгограде в 2022 году кибер-атакам подверглись в том числе сайты крупных СМИ, правительственных организаций и бизнеса. Как отмечают эксперты «МТС Кибербезопасность», самые длительные и мощные DDoS-атаки на юге были зафиксированы именно в Волгограде. Самая долгая атака продолжалась более суток – 25 часов. В среднем в 2022 году DDoS-атаки против организаций региона длились по восемь часов. Около трети атак происходили в третьем и четвертом кварталах.
DDoS-атаки остаются одним из самых популярных инструментов злоумышленников, в том числе низкоквалифицированных. Ресурсы для проведения таких атак активно сдаются в аренду на специализированных площадках и форумах и стоят достаточно недорого. Несмотря на техническую простоту атаки, она может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому защита от DDoS – это базовая мера кибербезопасности. Отразив DDoS-атаки на наших заказчиков, мы защитили их от простоя, который мог обернуться финансовыми потерями и оттоком клиентов, – подчеркнул Андрей Дугин, руководитель центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС SOC компании «МТС Кибербезопасность».
Кибер-атаки часто направлены на то, чтобы сделать сайт недоступным для пользователей. Это может привести как к репутационным потерям, так и к временной остановке бизнеса, финансовым потерям от простоя и долгосрочному оттоку клиентов. Поэтому такие атаки могут использоваться в качестве инструмента шантажа компаний или инструмента недобросовестной конкурентной борьбы. В последний год кибер-атаки также часто использовались в целях хактивизма – политически мотивированных кибернападений, и в том числе для сокрытия более сложных атак, направленных на проникновение в инфраструктуру компаний. 

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