Волгоград стал лидером по числу отраженных кибер-атак в 2022 году

Телеком 14.03.2023 13:22
0
14.03.2023 13:22
«МТС Кибербезопасность» представила исследование DDoS-атак, направленных на региональные российские организации в 2022 году. Волгоград стал самым часто атакуемым городом Южного федерального округа.
В Волгограде в 2022 году кибер-атакам подверглись в том числе сайты крупных СМИ, правительственных организаций и бизнеса. Как отмечают эксперты «МТС Кибербезопасность», самые длительные и мощные DDoS-атаки на юге были зафиксированы именно в Волгограде. Самая долгая атака продолжалась более суток – 25 часов. В среднем в 2022 году DDoS-атаки против организаций региона длились по восемь часов. Около трети атак происходили в третьем и четвертом кварталах.
– DDoS-атаки остаются одним из самых популярных инструментов злоумышленников, в том числе низкоквалифицированных. Ресурсы для проведения таких атак активно сдаются в аренду на специализированных площадках и форумах и стоят достаточно недорого. Несмотря на техническую простоту атаки, она может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому защита от DDoS – это базовая мера кибербезопасности. Отразив DDoS-атаки на наших заказчиков, мы защитили их от простоя, который мог обернуться финансовыми потерями и оттоком клиентов, – подчеркнул Андрей Дугин, руководитель центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС SOC компании «МТС Кибербезопасность».
Кибер-атаки часто направлены на то, чтобы сделать сайт недоступным для пользователей. Это может привести как к репутационным потерям, так и к временной остановке бизнеса, финансовым потерям от простоя и долгосрочному оттоку клиентов. Поэтому такие атаки могут использоваться в качестве инструмента шантажа компаний или инструмента недобросовестной конкурентной борьбы. В последний год кибер-атаки также часто использовались в целях хактивизма – политически мотивированных кибернападений, и в том числе для сокрытия более сложных атак, направленных на проникновение в инфраструктуру компаний.
«Ростелеком» и «Виртуальный маркетолог» помогут бизнесу сократить путь к клиентам13.03.2023 15:37
Телеком 13.03.2023 15:37
Для волгоградцев запустили звонки через интернет13.03.2023 11:09
Телеком 13.03.2023 11:09
МегаФон предложил бизнесу линейку отечественных операционных систем в облаке09.03.2023 13:14
Телеком 09.03.2023 13:14
Клиенты Tele2 в Волгоградской области стали чаще выбирать смартфоны с поддержкой eSIM07.03.2023 09:51
Телеком 07.03.2023 09:51
билайн: четверть опрошенных волгоградцев готова признаться в любви через видеозвонок06.03.2023 10:22
Телеком 06.03.2023 10:22
Число пользователей нейросетей выросло в пять раз03.03.2023 16:03
Телеком 03.03.2023 16:03
МегаФон улучшил 4G в Ольшанке02.03.2023 14:48
Телеком 02.03.2023 14:48
Цифровая телефония: «Ростелеком» обеспечил связью волгоградский кол-центр по социальным вопросам02.03.2023 09:06
Телеком 02.03.2023 09:06
Tele2 предлагает три месяца бесплатного домашнего интернета и цифрового ТВ01.03.2023 15:36
Телеком 01.03.2023 15:36
Бонусы идут на взлет: «Ростелеком» и «Аэрофлот» стали партнерами01.03.2023 14:33
Телеком 01.03.2023 14:33
Tele2 открывает новые возможности для поклонников облачного гейминга28.02.2023 14:20
Телеком 28.02.2023 14:20
«Ростелеком» подключил к безопасному интернету более 47 тысяч школ и техникумов28.02.2023 12:15
Телеком 28.02.2023 12:15
Геотаргеты оказались самыми востребованными у пользователей «SMS-таргета» Tele227.02.2023 18:25
Телеком 27.02.2023 18:25
Эксперт назвал главные вызовы IT-отрасли в 2023 году27.02.2023 14:22
Телеком 27.02.2023 14:22
Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи27.02.2023 08:40
Телеком 27.02.2023 08:40