Общество 13.04.2021 14:53
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13.04.2021 14:53
Реконструкция дороги и строительство путепровода над железнодорожными путями начнется в текущем году на Третьей продольной магистрали в Волгограде. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня журналистам зампредседателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Роман Туренко. Этот проблемный участок дороги расположен в районе поселка Водстрой. "Там постоянно пробки двух, трехкилометровые и многочасовые", - уточнил Туренко.
По его словам, завершить реконструкцию этого участка Третьей продольной протяженностью 3,2 км планируют за три года. Помимо строительства путепровода будет реконструирована дорога до поселка Водстрой, где, как пояснил Туренко, есть так называемое "узкое горлышко" - сужение с четырех до двух полос движения. Общая стоимость работ составляет 1,7 миллиарда рублей.
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