Общество 13.03.2023 13:26
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13.03.2023 13:26
В Волгограде определили поставщика, который поставит 54 новых троллейбусов для нужд областного центра. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, всего на конкурс поступило три заявки, причем все с одинаковой ценой - 1 миллиард 677 миллионов 942 тысячи рублей. Победителем был определен участник под номером 2, но название поставщика в документах пока не указывается.
Примечательно, что все участники как под копирку снизили начальную цену закупки, которая составляла 1 миллиард 738 миллионов 800 тысяч рублей, на одну и ту же сумму - на 60 858 рублей.
Ранее сообщалось, что администрация Волгограда приобретает 54 новых троллейбусов с автономным ходом. Эта партия заменит устаревшие модели на некоторых действующих маршрутах, остальные пойдут по новым линиям.
Согласно техзаданию, троллейбусы должны развивать скорость до 60 км/ч и вмещать не менее 90 пассажиров. Каждую машину оборудуют системой безналичной оплаты проезда, а также комплексом видеонаблюдения. Поступать новые троллейбусы будут несколькими партиями в течение 2023 года.
В прошлом году мэрия уже закупила для нужд МУП «Метроэлектротранс» 56 троллейбусов с возможностью автономного хода белорусского производства. Тогда это обошлось бюджету в 1 миллиард 393 миллиона рублей. Контракт был заключен с ООО «Автотехкомплект».
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