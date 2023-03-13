



В Волгограде определили поставщика, который поставит 54 новых троллейбусов для нужд областного центра. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, всего на конкурс поступило три заявки, причем все с одинаковой ценой - 1 миллиард 677 миллионов 942 тысячи рублей. Победителем был определен участник под номером 2, но название поставщика в документах пока не указывается.

Примечательно, что все участники как под копирку снизили начальную цену закупки, которая составляла 1 миллиард 738 миллионов 800 тысяч рублей, на одну и ту же сумму - на 60 858 рублей.













Ранее сообщалось , что администрация Волгограда приобретает 54 новых троллейбусов с автономным ходом. Эта партия заменит устаревшие модели на некоторых действующих маршрутах, остальные пойдут по новым линиям.

Согласно техзаданию, троллейбусы должны развивать скорость до 60 км/ч и вмещать не менее 90 пассажиров. Каждую машину оборудуют системой безналичной оплаты проезда, а также комплексом видеонаблюдения. Поступать новые троллейбусы будут несколькими партиями в течение 2023 года.

В прошлом году мэрия уже закупила для нужд МУП «Метроэлектротранс» 56 троллейбусов с возможностью автономного хода белорусского производства. Тогда это обошлось бюджету в 1 миллиард 393 миллиона рублей. Контракт был заключен с ООО «Автотехкомплект».



