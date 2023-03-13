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Для волгоградцев запустили звонки через интернет

Телеком 13.03.2023 11:09
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13.03.2023 11:09


В Волгоградской области запустили голосовую связь нового поколения, которая позволит волгоградцам осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит волгоградским пользователям одновременно звонить и пользоваться интернетом, а также заметно повысит качество голосовой связи.
Технология VoLTE позволяет совершать и принимать голосовые вызовы через мобильный 4G-интернет, при этом соединение происходит за 1,5–2 секунды. Это дает возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию, к примеру, просматривать онлайн-карты или продолжать загрузку файлов. Кроме того, VoLTE обеспечит качественный голосовой прием везде, где есть сеть четвертого поколения, а чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice, то есть, будто бы вы говорите с ним, находясь в одной комнате.
Мы активно работаем над качеством предоставляемых услуг в Волгоградской области и не планируем останавливаться. В 2022 году мы увеличили скорость интернета в 2 раза благодаря модернизации и строительству новых базовых станций, сейчас внедрили голосовую связь нового поколения, которая повышает качество звука по сравнению с обычной сотовой связью. Благодаря технологии VoLTE звук настолько чистый, как будто вы говорите с собеседником лично, а не находитесь в километрах друг от друга. При этом за улучшение качества звонков не нужно платить – это бесплатная опция, которую может активировать в личном кабинете наш абонент, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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