В Волгоградской области с 1 марта подешевел проезд на общественном транспорте

С 1 марта по 30 июня 2023 года волгоградцы при оплате картой «Мир» могут экономить на общественном транспорте.

Платежная система «Мир» предоставит скидку 7 рублей на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Чтобы воспользоваться акцией, нужно предварительно загрузить карту «Мир» в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay.

При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

– С началом речной навигации расплатиться со скидкой можно будет также на пароме, курсирующем в городе Волжском, где скидка составит также 7 рублей, – сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»