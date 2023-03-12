В Волгограде устранили аварию в Ворошиловском районе

В Ворошиловском районе Волгограда устранили аварию на участке трубопровода по улице Академической. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, потоки холодной воды от бьющего у дома № 12 фонтана, заливали Первую продольную.

— «Концессии водоснабжения» ликвидировали технологическое нарушение на трубопроводе холодного водоснабжения по улице Академическая, 12. Работы проводились без отключения абонентов от ресурса, — пояснили в пресс-службе компании-концессионера. — Бригада «Концессии» произвела обратную засыпку и утрамбовку песчано-щебеночной подушки.

Уточняется, что асфальт восстановят при наступлении благоприятной погоды. Также в компании дополнительно сообщили, что абоненты платят только за фактически потребленный ресурс, который прошел через общедомовой счетчик.

Ранее в Ворошиловском районе на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Академической Концессии проводили внеплановые работы на трубопроводе ХВС. На время восстановительных работ пришлось временно изменить привычную для волгоградцев схему движения СТ.

Фото: архив ИА «Высота 102»