Общество

В Саратове появился билборд с изображением Героя России Алексея Нагина из Волгоградской области

Общество 12.03.2023 08:54
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12.03.2023 08:54


В Саратове появился билборд с изображением Героя России Алексея Нагина из Волгоградской области. Командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. 

— Командир штурмового отряда «Оркестра» Алексей «Терек» Нагин, погибший на Донбассе 20 сентября 2022 года. Город Саратов, — цитирует ИА «Высота 102» пост Telegram-канала «Оркестр Вагнера» под фото с билбордом. 

Напомним, что Алексей Нагин являлся бойцом ЧВК «Вагнер», был соавтором фильмов «Солнцепек» и «Лучшие в аду». Он прошел славный боевой путь, связав свою жизнь с защитой Родины. Героя похоронили в Волгограде на Центральном кладбище на Аллее Славы. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Звезду Героя России родным погибшего на Украине бойца.  

Фото: Оркестр Вагнера / t.me 

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