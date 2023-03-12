В Саратове появился билборд с изображением Героя России Алексея Нагина из Волгоградской области. Командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции.
— Командир штурмового отряда «Оркестра» Алексей «Терек» Нагин, погибший на Донбассе 20 сентября 2022 года. Город Саратов, — цитирует ИА «Высота 102» пост Telegram-канала «Оркестр Вагнера» под фото с билбордом.
Напомним, что Алексей Нагин являлся бойцом ЧВК «Вагнер», был соавтором фильмов «Солнцепек» и «Лучшие в аду». Он прошел славный боевой путь, связав свою жизнь с защитой Родины. Героя похоронили в Волгограде на Центральном кладбище на Аллее Славы. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Звезду Героя России родным погибшего на Украине бойца.
Фото: Оркестр Вагнера / t.me