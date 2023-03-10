За проект ремонта «Царицынской оперы» в Волгограде заплатят 7,7 млн рублей









Объявлен электронный аукцион на разработку научно-проектной, проектной и рабочей документации по капитальному ремонту ДК имени Ленина в Волгограде, в котором располагается «Царицынская опера».

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена контракта составляет 7 792 304 рубля.

Заказчиком работ выступает ГБУК«Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», за которым здание ДК имени Ленина закреплено на праве оперативного управления.

Планируется ремонт фасада, зрительного зала и сцены, фойе первого этажа, помещений № 5, 6, 8 - 26, 39, 40, 52 – 57, 55 – 64, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 90, 91 106 и 108 с заменой дверей и окон, ремонт подвала и замена в нем покрытия пола из плитки.

На проектирование запланировано 3,5 месяца. В стоимость работ входит также оплата государственной историко-культурной экспертизы. Разработанная научно-проектная документация должна был согласована с комитетом охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

ДК имени Ленина является объектом культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1962 году по заказу завода «Красный Октябрь» как клуб-театр для рабочих. В 1997 году распоряжением комитета по управлению госимуществом Волгоградской области ДК имени Ленина был передан в оперативное управление «Волгоградскому центру театра и музыки». В 2004 году «Волгоградский центр театра и музыки» и «Волгоградская оперная антреприза» были преобразованы в «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера».



