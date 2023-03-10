Экономика

Улетали в Стамбул и Ереван: аэропорт Волгограда обслужил 208 тыс. человек

Экономика 10.03.2023 16:34
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10.03.2023 16:34


Аэропорт Волгограда в январе-феврале текущего года увеличил пассажиропоток на 7% - до 208 117 человек.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, больше всего пассажиров за указанный период обслужено на внутренних линиях - 205 187. За границу летали 2 930 пассажиров. 
- Самыми популярными направлениями помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Ереван, Минеральные Воды и Новосибирск, - уточнили в воздушной гавани.
Всего с начала года было выполнено 1 756 рейсов, перевезено более 134 тонн грузов и почты.
В текущем году вылеты из аэропорта Волгограда осуществляются 10 авиакомпаниями по 13 направлениям.  Из волгоградского аэропорта помимо вышеперечисленных рейсов еще можно улететь в Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Пермь, Тюмень, Уфу и Челябинск. 
С 8 марта стали доступны прямые регулярные рейсы из Волгограда в Стамбул, которые выполняет авиакомпания «Победа». С 18 марта начинается полетная программа авиакомпании AZAL в столицу Азербайджана – Баку. В конце марта будут запущены рейсы в Екатеринбург, которые будут выполняться авиакомпанией NordStar. Авиакомпания «Победа» с 4 июня начнет выполнят рейсы в Анталию (Турция). 

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