Улетали в Стамбул и Ереван: аэропорт Волгограда обслужил 208 тыс. человек

Экономика 10.03.2023 16:34
0
10.03.2023 16:34
Аэропорт Волгограда в январе-феврале текущего года увеличил пассажиропоток на 7% - до 208 117 человек.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, больше всего пассажиров за указанный период обслужено на внутренних линиях - 205 187. За границу летали 2 930 пассажиров.
- Самыми популярными направлениями помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Ереван, Минеральные Воды и Новосибирск, - уточнили в воздушной гавани.
Всего с начала года было выполнено 1 756 рейсов, перевезено более 134 тонн грузов и почты.
В текущем году вылеты из аэропорта Волгограда осуществляются 10 авиакомпаниями по 13 направлениям. Из волгоградского аэропорта помимо вышеперечисленных рейсов еще можно улететь в Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Пермь, Тюмень, Уфу и Челябинск.
С 8 марта стали доступны прямые регулярные рейсы из Волгограда в Стамбул, которые выполняет авиакомпания «Победа». С 18 марта начинается полетная программа авиакомпании AZAL в столицу Азербайджана – Баку. В конце марта будут запущены рейсы в Екатеринбург, которые будут выполняться авиакомпанией NordStar. Авиакомпания «Победа» с 4 июня начнет выполнят рейсы в Анталию (Турция).
«Красный Октябрь» – лидер среди производителей проката из нержавеющей стали email Print10.03.2023 15:15
Экономика 10.03.2023 15:15
«Открытие Авто»: треть автокредитов в России оформляют женщины10.03.2023 15:05
Экономика 10.03.2023 15:05
Аналитики Сбера: химическая промышленность лидирует по приросту новых субъектов малого бизнеса на территории Поволжского банка10.03.2023 14:19
Экономика 10.03.2023 14:19
Сбер помогает аграриям Волгоградского региона подготовиться к весенне-полевым работам10.03.2023 14:06
Экономика 10.03.2023 14:06
ВТБ: каждый пятый ипотечный клиент оформит имущественный вычет онлайн10.03.2023 14:00
Экономика 10.03.2023 14:00
Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15%09.03.2023 16:09
Экономика 09.03.2023 16:09
Банк «Открытие»: клиенты увеличили траты в магазинах бытовой техники, кафе и ресторанах на 23 февраля09.03.2023 14:17
Экономика 09.03.2023 14:17
ВТЗ совместно с регионом помог модернизировать Волжский политехнический техникум09.03.2023 14:10
Экономика 09.03.2023 14:10
«Открытие Авто»: подешевевший рубль возобновил процесс подорожания машин на вторичном рынке09.03.2023 12:08
Экономика 09.03.2023 12:08
Финансовый эффект от внедрения ИИ для Сбера в 2022 году достиг 235 млрд рублей09.03.2023 11:53
Экономика 09.03.2023 11:53
РИА Новости (лента): Сбербанк в 2022 г смог вернуть из-за границы своих активов на сумму более $6 млрд – Греф09.03.2023 11:50
Экономика 09.03.2023 11:50
Греф: запас прочности позволяет Сберу вернуться к вопросу о дивидендах за 2022 год09.03.2023 09:15
Экономика 09.03.2023 09:15
Женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию07.03.2023 13:00
Экономика 07.03.2023 13:00
ВТБ: Драйвером роста портфелей привлечения в этом году остаются рублевые депозиты07.03.2023 11:21
Экономика 07.03.2023 11:21
Банк «Открытие»: «Мир» побеждает – карты российской платежной системы в 2023 году станут лидером рынка07.03.2023 09:20
Экономика 07.03.2023 09:20