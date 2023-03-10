Волгоградцев просят помочь жертвам взрыва газа в Елани

Пострадавшие при взрыве газового котла в Елани Волгоградской области отец и дочь продолжают лечение в больнице № 25 Волгограда. Напомним, что мать ребенка в результате взрыва, прогремевшего рано утром 3 марта, погибла на месте. Сегодня коллеги 43-летней женщины объявили сбор средств для реабилитации семьи.

В комитете здравоохранения Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что пострадавшие ребенок и мужчина продолжают получать медпомощь.

— Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое стабильное, девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Пациенты продолжают лечение в ожоговом отделении, — прокомментировали информагентству в облздраве.

Известно, что погибшая Ольга Григорьева работала в Еланском центре соцобслуживания. Коллеги женщины просят всех неравнодушных откликнуться на чужую беду и помочь пострадавшим восстановиться после страшной трагедии.

— Коллектив ГКУ СО «Еланский центр социального обслуживания населения» обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи семье нашей коллеги, трагически погибшей в результате взрыва газа 3 марта 2023 года, — цитирует информагентство сообщение администрации Еланского района. — Ее дочери и супругу необходима долгосрочная реабилитация.

Для желающих оказать какую-либо материальную помощь семье, районная администрация указала реквизиты:

Банк получателя: Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк

к/с: 30101 810 1 0000 0000647

БИК: 041806647

КПП: 344402001

ИНН: 7707083893

л/с: 40817 810 9 1100 5960887

Получатель: Григорьева Анастасия Алексеевна

Напомним, что ЧП произошло 3 марта в поселке Елань. В частном доме, где проживала семья из трех человек, произошел взрыв. Труп 43-летней женщины обнаружили под завалами. 45-летнего мужчину и 12-летнюю девочку с ожогами двумя вертолетами санавиации транспортировали в Волгоград.

В региональном СУ СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Предварительно, причина происшествия — некорректная эксплуатация газовых приборов.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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