Происшествия

Менеджер банка в Волгоградской области подозревается в краже 500 тысяч у стариков

Происшествия 09.03.2023 17:10
0
09.03.2023 17:10


Около семидесяти пенсионеров в возрасте от 67 до 85 лет стали, по предварительным данным, жертвами 26-летней жительницы Еланского района Волгоградской области. Работая менеджером в одном из банков, молодая особа регулярно присваивала себе деньги со счетов клиентов. Брала, по сведениям полицейских, от 500 до 10 000 рублей в зависимости от количества средств, находившихся на счетах пенсионеров.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража чужого имущества, совершенная с банковского счета. Как уточняют в полиции, 26-летняя менеджер банка промышляла таким образом с января по март 2022 года. 

– В настоящее время расследование продолжается. За содеянное злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе главка МВД России по Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
09.03.2023 18:28
Происшествия 09.03.2023 18:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 16:39
Происшествия 09.03.2023 16:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 16:36
Происшествия 09.03.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 14:09
Происшествия 09.03.2023 14:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 12:56
Происшествия 09.03.2023 12:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 12:48
Происшествия 09.03.2023 12:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 12:42
Происшествия 09.03.2023 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 12:30
Происшествия 09.03.2023 12:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 10:55
Происшествия 09.03.2023 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 10:23
Происшествия 09.03.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 09:53
Происшествия 09.03.2023 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.03.2023 21:35
Происшествия 08.03.2023 21:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.03.2023 10:07
Происшествия 08.03.2023 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2023 21:08
Происшествия 07.03.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2023 16:50
Происшествия 07.03.2023 16:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
Как в апреле: в Волгоградской области 10 марта потеплеет до +18Смотреть фотографии
20:58
Гандболистки "Динамо" в Волгограде в четвертый раз уступили чемпионкамСмотреть фотографии
20:00
Волгоградским депутатам разрешат скрыть имущество и доходы от избирателейСмотреть фотографии
19:48
«Пять лет просили, семь лет ждем»: чиновники Городища оказались бессильны перед лужей-долгожителемСмотреть фотографии
19:28
Волгоградские регбисты презентовали ретро-форму легендарного «Ротора» 90-хСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде автобус № 88 столкнулся с легковушкойСмотреть фотографии
17:51
«Решения по просьбам не принимал»: генерал СК Михаил Музраев выступил в пренияхСмотреть фотографии
17:34
Волгоградке отказали в пособии на детей из-за доходов несуществующего мужаСмотреть фотографии
17:10
Менеджер банка в Волгоградской области подозревается в краже 500 тысяч у стариковСмотреть фотографии
17:09
«Сын закрыл собой сослуживца»: в Волгограде передали 11 орденов Мужества семьям погибших на Украине бойцовСмотреть фотографии
16:39
В Михайловке вышедшие из берегов водоемы подтопили 147 домовСмотреть фотографии
16:36
Неизвестные произвели выстрелы по маршрутке № 46С на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:49
Проиграл и прогулял: похитившего 1 кг золота менеджера скупки осудят в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:43
Волгоград 25 марта присоединится к всемирной акции «Час Земли»Смотреть фотографии
15:36
Приложение Яндекс Go заработало в Волгограде после сбояСмотреть фотографии
15:19
Шесть рек в Волгоградской области готовы выйти из береговСмотреть фотографии
14:42
Детям погибших в СВО волгоградцев установят пособие в 1802 рубляСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде не работает приложение «Яндекс.Такси»Смотреть фотографии
14:10
ВТЗ совместно с регионом помог модернизировать Волжский политехнический техникумСмотреть фотографии
14:09
В Волжском 8 марта на остановке нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской облдуме предложили лишать мандатов прогульщиковСмотреть фотографии
13:55
Бочаров привлек общественников к контролю за реализацией поддержки участников СВОСмотреть фотографии
13:14
МегаФон предложил бизнесу линейку отечественных операционных систем в облакеСмотреть фотографии
12:56
«Шансов не было»: под Волгоградом водитель «Лады» погиб в аварии с большегрузомСмотреть фотографии
12:48
Волгоградец до смерти забил друга квартиранта из-за антисанитарииСмотреть фотографии
12:42
«Мог быть помпаж двигателя»: названа причина происшествия с самолетом Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
12:30
На юге Волгограда 45-летний бывший зэк вырвал кошелек у бабушкиСмотреть фотографии
12:30
Волгоградские родители внесли предложения по улучшению качества питания в школах и детсадахСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде родителям и вдовам погибших на СВО мобилизованных передают ордена МужестваСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области пресекли незаконный бизнес МУП на опломбировке счетчиковСмотреть фотографии
 