Около семидесяти пенсионеров в возрасте от 67 до 85 лет стали, по предварительным данным, жертвами 26-летней жительницы Еланского района Волгоградской области. Работая менеджером в одном из банков, молодая особа регулярно присваивала себе деньги со счетов клиентов. Брала, по сведениям полицейских, от 500 до 10 000 рублей в зависимости от количества средств, находившихся на счетах пенсионеров.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража чужого имущества, совершенная с банковского счета. Как уточняют в полиции, 26-летняя менеджер банка промышляла таким образом с января по март 2022 года.

– В настоящее время расследование продолжается. За содеянное злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе главка МВД России по Волгоградской области.