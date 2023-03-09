Волгоград 25 марта присоединится к всемирной акции «Час Земли»

Волгоград 25 марта в очередной раз присоединится к самой массовой экологической акции на планете «Час Земли». Как сообщили в Минприроды РФ, в 2023 году она состоится уже в 15-й раз. В 20.30 по московскому времени в городе-герое на Волге на 60 минут снова отключат подсветку главных архитектурных сооружений.

Напомним, что впервые всемирная экологическая акция прошла в России в 2009 году.

– Сейчас уже 46% россиян знают об акции, из них больше половины - 53% - в ней участвуют, – сообщают в федеральном ведомстве. – Этих людей объединяет чувство ответственности за благополучие нашей природы и желание ее сохранить. Традиционно на один час миллионы людей символически выключают свет и бытовые электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты.

В минувшем 2022 году в Волгограде в рамках акции на один час погасили подсветку Астраханского моста, монумента «Родина-мать зовет!», а также стадиона «Волгоград Арена». Какие объекты в этом году будут задействованы в ходе акции, пока не сообщается.