«Придет время — расскажем в деталях». Спецотряд из Волгоградской области взял штурмом опорник ВСУ: видео

Бойцы спецотряда «Бессмертный Сталинград» из Волгоградской области взяли штурмом опорный пункт ВСУ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на депутата ГД от Волгоградской области Андрея Гимбатова, штурмовики «обратили в бегство "бравых" нацистских боевиков».

— На этих кадрах лишь фрагмент обычной ежедневной работы. Кто-то из вас ходит в офис, кто-то на завод, кто-то сидит за рулем грузовика. А бойцы нас всех спасают от чудовищного зла, возмечтавшего уничтожить Россию, — написал в своем Telegram политик. — Эпизод один из многих. Не все сейчас стоит показывать. Придет время, расскажем обстоятельно и в деталях.

Также политик сообщил, что один из штурмовиков «Бессмертного Сталинграда» представлен к званию Героя России.

— Восемь бойцов представлены к ордену Мужества, пятеро — посмертно. 17 бойцов представлены к медали «За отвагу», — рассказал Гимбатов, уточнив, что бойцы отряда бьются не за награды, а «за Родину и ее мирное будущее».

Редакция «Высоты 102» публикует лишь часть видео по этическим причинам. Полную версию можно увидеть здесь.

Видео: Андрей Гимбатов / t.me

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