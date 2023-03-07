На Украине погиб житель Волгоградский области Александр Бурдюков

В Волгоградскую область пришла новость о гибели еще одного бойца в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102», не стало жителя Камышина Александра Бурдюкова.

— Александр Евгеньевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — сообщили информагентству в администрации Камышина. — Вечная память Герою!

При этом власти Камышина не уточняют, был ли погибший мобилизован или отправился в зону СВО добровольцем.

По сведениям из открытых источников, в отношении полного тезки Александра Евгеньевича Бурдюкова 24 декабря 2019 года вступил в силу приговор Камышинского городского суда. Волгоградским областным судом решение нижестоящей инстанции было оставлено без изменения.

Согласно данным картотеки Камышинского горсуда, тезка погибшего был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Из опубликованного в открытом доступе приговора следует, что мужчина «незаконно приобрел и хранил без цели сбыта смесь частей конопли в крупном размере».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый полностью признал вину и пояснил, что «коноплю он сорвал для собственного употребления», а потом «принес траву домой, сложил ее в пакет и бросил ее в огороде возле сарая». Употребить, с его слов, «он не успел, так как на следующий день приехали сотрудники полиции и забрали его в отдел, где ему стало известно, что его родной брат позвонил из Москвы в полицию, и рассказал про пакет в огороде».

Ранее, как следует из картотеки суда, полный тезка погибшего уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и покушение на кражу.

Фото и коллаж: администрация Камышина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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