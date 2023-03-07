Жителям двух замерзающих домов в Калачевском районе Волгоградской области пересчитали плату за тепло, которое они недополучили. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на личный прием к прокурору района Тимофею Занину недавно обратились жильцы домов №№14 и 21 поселка Дом отдыха. Люди пожаловались на проблемы с отоплением.

Проверка установила, что, действительно, температура воздуха в жилых помещениях домов всего 15-17 градусов при нормативе 18-20.

По результатам проверки прокуратурой Калачевского района в адрес директора МУП «Калачтеплосети» было внесено представление. В результате теплоснабжение в домах восстановили. Также двадцати трем собственникам жилых помещений произведен перерасчет платы за коммунальную услугу ненадлежащего качества.