Клиенты Tele2 в Волгоградской области стали чаще выбирать смартфоны с поддержкой eSIM

Телеком 07.03.2023 09:51
0
07.03.2023 09:51
Оператор проанализировал предпочтения пользователей смартфонов в 2022 году. Доля устройств с поддержкой eSIM в сети оператора увеличилась на 3 п. п. Абоненты также предпочитают смартфоны с большим экраном: доля устройств с диагональю дисплея более 6 дюймов превысила 60%. На гаджеты стоимостью более 20 тыс. рублей приходится 33% смартфонов в сети Tele2.
Спрос на более технологичные и инновационные устройства растет. Клиенты Tele2 выбирают качественные и функциональные смартфоны с поддержкой технологии eSIM: в 2022 году доля таких устройств в целом по России выросла до 9%, увеличившись за год на 3 п. п. В Волгоградской области этот показатель вырос на 2 п. п. до 7%.
Растет и число LTE-смартфонов. В прошлом году их доля в сети оператора увеличилась на 2 п. п. и составляет 96%.
Абоненты мобильного оператора стали чаще выбирать более дорогие модели стоимостью от 20 тысяч рублей. Доля таких смартфонов в сети Tele2 увеличилась за год с 27% до 33%. При этом 20% клиентов выбирают устройства стоимостью 10–20 тысяч рублей, 14% – пользуются более бюджетными гаджетами в ценовом диапазоне 5–10 тысяч рублей. Лидирующие позиции в сети оператора занимают смартфоны Samsung с долей 25% и Xiaomi с долей 23%.
Еще один заметный тренд 2022 года – на рынке все больше гаджетов с большим экраном. Доля смартфонов в сети оператора с диагональю дисплея более 6 дюймов по итогам 2022 года превысила 60%, тогда как в 2021 году она составляла 54%. Это соответствует общему мировому тренду производства смартфонов с большим экраном. Пользователи стали много времени проводить онлайн и смотреть фильмы на экранах мобильных телефонов.
Клиенты Tele2 выбирают более качественные и дорогие модели, которые служат им дольше. Доля абонентов, использующих один смартфон два года, составляет 22%, раз в три года меняют телефон 9% клиентов.
Исследование охватило пользователей Tele2 в российских регионах. Данные представлены на основании базы сети оператора накопительным итогом.
билайн: четверть опрошенных волгоградцев готова признаться в любви через видеозвонок06.03.2023 10:22
Телеком 06.03.2023 10:22
Число пользователей нейросетей выросло в пять раз03.03.2023 16:03
Телеком 03.03.2023 16:03
МегаФон улучшил 4G в Ольшанке02.03.2023 14:48
Телеком 02.03.2023 14:48
Цифровая телефония: «Ростелеком» обеспечил связью волгоградский кол-центр по социальным вопросам02.03.2023 09:06
Телеком 02.03.2023 09:06
Tele2 предлагает три месяца бесплатного домашнего интернета и цифрового ТВ01.03.2023 15:36
Телеком 01.03.2023 15:36
Бонусы идут на взлет: «Ростелеком» и «Аэрофлот» стали партнерами01.03.2023 14:33
Телеком 01.03.2023 14:33
Tele2 открывает новые возможности для поклонников облачного гейминга28.02.2023 14:20
Телеком 28.02.2023 14:20
«Ростелеком» подключил к безопасному интернету более 47 тысяч школ и техникумов28.02.2023 12:15
Телеком 28.02.2023 12:15
Геотаргеты оказались самыми востребованными у пользователей «SMS-таргета» Tele227.02.2023 18:25
Телеком 27.02.2023 18:25
Эксперт назвал главные вызовы IT-отрасли в 2023 году27.02.2023 14:22
Телеком 27.02.2023 14:22
Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи27.02.2023 08:40
Телеком 27.02.2023 08:40
МегаФон увеличил пропускную способность в популярных социальных сетях и мессенджерах22.02.2023 14:29
Телеком 22.02.2023 14:29
Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров21.02.2023 15:21
Телеком 21.02.2023 15:21
Оптическая сеть «Ростелекома» охватила еще почти 1 млн домохозяйств страны20.02.2023 14:00
Телеком 20.02.2023 14:00
В Черкассовском сквере микрорайона «Долина» за безопасностью проследит видеонаблюдение МТС20.02.2023 10:53
Телеком 20.02.2023 10:53