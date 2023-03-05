В Волгограде меняют трубу после пропажи горячей воды в многоэтажке

Общество 05.03.2023 13:04
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05.03.2023 13:04
В Волгограде установлена причина отсутствия горячей воды в доме №18 по ул. Дубовская. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях теплоснабжения, в ходе дополнительного обследования был выявлен засор в трубопроводе.
- Было принято решение заменить участок трубопровода, - пояснили в компании.
4 марта специалисты концессий приступили к работе по замене трубопровода. В данный момент ведутся заключительные работы. В ближайшее время трубопровод будет заменен, заверили в концессиях.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что жители дома в Ворошиловском районе уже неделю вынуждены существовать без горячей воды. На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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