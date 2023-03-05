Общество 05.03.2023 08:05
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05.03.2023 08:05
Окончательные итоги миграции подвели в Росстате по итогам 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, в регион в прошлом году приехали жить 56194 человека, а покинули его 62609 человек. Отток населения составил, таким образом, 6415 человек. В 2021 году, наоборот, наблюдался миграционный прирост – 2310 человек.
Волгоградская область среди регионов ЮФО по-прежнему первая по оттоку населения. На втором месте – Астраханская область, где этот показатель составил 4822 человека, на третьем – Крым (3060 человек).
Лидером по миграционному приросту стал Севастополь, население которого увеличилось на 12484 человека.
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