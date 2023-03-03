В Волгоградской области на предстоящих выходных синоптики обещают дождь со снегом и шквалистый ветер. Как сообщает ИА «Высота 102», уже в ночь на субботу ожидается похолодание до -8 °С.

— В субботу, 4 марта, в регионе возможны местами осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах сохранятся гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица, — сообщили информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ветер юго-западного направления с порывами до 15-18 м/с. В ночные часы -3...+2 °С, местами при прояснении -3...-8 °С, после обеда +1...+6 °С.

В воскресенье, 5 марта, по области сильные осадки маловероятны. Однако днем, как уточнили прогнозисты, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Ночью за окном -3...+2 °С, днем 0...+5 °С, местами по югу области +5...+10 °С.

В Волгограде в субботу и воскресенье осадков практически не будет. Лишь в воскресенье, 5 марта, в городе на Волге в дневной период пройдет небольшой дождь.

— 4 марта в областной столице на дорогах местами гололедица. Шквалистый ветре юго-западного направления наберет скорость до 15-18 м/с. Ночью в городе 0...-2 °С, днем +4...+6 °С, — добавили волгоградские синоптики. — В воскресенье, 5 марта, ночью за окном 0...-2 °С, днем +5...+7 °С. Скорость ветра днем 7-12 м/с. Возможны порывы до 15-18 м/с.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»