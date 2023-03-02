Волгоградцы с 1 марта могут сэкономить на оплате вывоза мусора

Жители многоквартирных домов с 1 марта 2023 года могут сделать перерасчет платы за вывоз мусора. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, услуга будет доступна жильцам, которые отсутствовали дома более пяти полных календарных дней подряд и более. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации действует до 31 декабря 2027 года, уточнили в ведомстве.

Перерасчет размера платы за указанную услугу будет производиться на основании заявления и документов, подтверждающих временное отсутствие потребителя – туристические путевки или авиабилеты.

Для получения перерасчета за вывоз мусора либо непосредственно перед поездкой, либо в течение 30 дней после возвращения нужно написать заявление в управляющую компанию и приложить документы, подтверждающие отсутствие. Перерасчет производится в течение пяти рабочих дней.

Однако, если собственник квартиры не проживает в своем жилье, от обязанности оплачивать услугу за вывоз мусора это обстоятельство его не освобождает.