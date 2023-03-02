В Волгограде передали ордена Мужества родным 11 погибших на СВО





За проявленные при исполнении воинского долга мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции орденами Мужества посмертно награждены еще 11 уроженцев Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», высокие государственные награды близким погибших военнослужащих передали 2 марта в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

По данным информагентства, впервые сегодня ордена Мужества переданы, в том числе, вдовам и родителям мобилизованных волгоградцев.

Список имен героев:

– сержант Власенко Никита Иванович

– младший сержант Савенков Борис Геннадьевич

– ефрейтор Агарков Геннадий Иванович

– рядовой Сидоренко Александр Александрович

– рядовой Алексеев Сергей Сергеевич

– рядовой Забалуев Александр Васильевич

– рядовой Калианиди Алексей Васильевич

– рядовой Кузьмин Александр Николаевич

– рядовой Лысенко Константин Александрович

– рядовой Поклонский Роман Юрьевич

– рядовой Саратовцев Михаил Николаевич

Ордена Мужества семьям погибших волгоградцев передали военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и заместитель губернатора Геннадий Шевцов.