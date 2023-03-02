В Волгограде передали ордена Мужества родным 11 погибших на СВО

За проявленные при исполнении воинского долга мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции орденами Мужества посмертно награждены еще 11 уроженцев Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», высокие государственные награды близким погибших военнослужащих передали 2 марта в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».
По данным информагентства, впервые сегодня ордена Мужества переданы, в том числе, вдовам и родителям мобилизованных волгоградцев.
Список имен героев:
– сержант Власенко Никита Иванович
– младший сержант Савенков Борис Геннадьевич
– ефрейтор Агарков Геннадий Иванович
– рядовой Сидоренко Александр Александрович
– рядовой Алексеев Сергей Сергеевич
– рядовой Забалуев Александр Васильевич
– рядовой Калианиди Алексей Васильевич
– рядовой Кузьмин Александр Николаевич
– рядовой Лысенко Константин Александрович
– рядовой Поклонский Роман Юрьевич
– рядовой Саратовцев Михаил Николаевич
Ордена Мужества семьям погибших волгоградцев передали военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и заместитель губернатора Геннадий Шевцов.