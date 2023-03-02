







Подполковник милиции в отставке Василий Дружинин, бывший замначальника камышинского отдела полиции, скончался на 66-ом году жизни. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский».





Василий Дружинин более 25-и лет прослужил в органах внутренних дел. За высокий профессионализм, добросовестность и ответственное исполнение своих служебных обязанностей Василий Иванович неоднократно поощрялся руководством ГУВД Волгоградской области и Камышинского ГОВД.





Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 1997 года Василий Иванович Дружинин был награждён Орденом Мужества за мужества и отвагу при охране общественного порядка.





На пенсию Василий Иванович ушел в июне 2002 года с должности заместителя начальника управления по тыловому обеспечению УВД города Камышина Волгоградской области. Но продолжал принимать участие в деятельности ветеранской организации УВД Камышина.





Недавно, 17 февраля Василий Дружинин отметил юбилей – 65-летие. Коллеги и все, кто знал Василия Дружинина, соболезнуют в связи с его кончиной.





Фото группы Камышин и камышане OK