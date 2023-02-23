Прощание с Андреем Карповым состоится 24 февраля в поселке Самофаловка Городищенского района у церкви Иоанна Богослова. Начало в 11:00.
Общество 23.02.2023 14:18
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23.02.2023 14:18
Прощание с Андреем Карповым состоится 24 февраля в поселке Самофаловка Городищенского района у церкви Иоанна Богослова. Начало в 11:00.
Андрей Карпов, боец отряда «Бессмертный Сталинград» с позывным «Турист» погиб в зоне СВО. Эту печальную весть сообщил в своем телеграмм-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов.
- В 2014-м Андрей Карпов, имея хорошую работу, спокойную жизнь, поехал на Донбасс спасать наших людей от нацистов – не смог поступить иначе. Проявил себя геройски. Позже в мирной жизни получил на производстве тяжелую травму. Врачи буквально собрали его по частям. А когда Родина начала последнюю битву со Злом, он не смог оставаться в стороне. «Для чего-то меня Бог сохранил, значит, нужен России», говорил Андрей, – рассказал депутат Госдумы.
В родной Самофаловке Андрея Карпова знали как искреннего, доброго и справедливого человека, надежного друга, прекрасного крёстного.
- Не только район и Волгоградская область, вся Россия по праву гордится такими сыновьями. Андрей Михайлович останется в памяти как образец мужества, преданности Родине. Пример того, как наши люди способны чувствовать боль соотечественников, как пример безусловной готовности прийти на помощь, - написал Андрей Гимбатов.
Прощание с Андреем Карповым состоится 24 февраля в поселке Самофаловка Городищенского района у церкви Иоанна Богослова. Начало в 11:00.
Напомним, как сообщало ИА "Высота 102", отряд «Бессмертный Сталинград» был сформирован из имеющих боевой опыт добровольцев. 17 января 168 бойцов уехали в зону СВО с Мамаева кургана.
Фото телеграм-канала Андрея Гимбатова
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