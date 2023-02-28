В Волгоградской области простятся с разведчиком «Бессмертного Сталинграда» Андреем Аникиным

В Волгоградской области проводят в последний путь погибшего в специальной военной операции по защите Донбасса 33-летнего разведчика Андрея Аникина, сообщает ИА «Высота 102».

— Аникин Андрей Юрьевич, позывной — «Аникей», боец штурмового отряда «Бессмертный Сталинград», принял героическую смерть в боях за освобождение Донецкой Народной Республики, — рассказал в своем Telegram-канале депутат от Волгоградской области Андрей Гимбатов. — В сентябре, когда пришло время откликнуться на зов Родины, получив повестку, он, не задумываясь, собрал вещи и поехал в военкомат, попрощавшись с семьей. Успешно выполнял поставленные боевые задачи на Николаевском направлении. Принимал участие в эвакуации гражданского населения из Херсона. Действовал в составе разведгруппы по поиску и уничтожению вражеских диверсантов в селе Казачьи Лагери. В январе, узнав об отряде «Бессмертный Сталинград», принял волевое решение продолжить выполнять боевые задачи в составе этого подразделения.

Гимбатов уточняет, что штурмовик в ходе боя получил тяжелые ранения, от которых погиб во время эвакуации.

— Я приношу глубокие соболезнования семье погибшего Воина, и каждому, кто был знаком с Андреем, — добавил Гимбатов. — Вечная Слава и Вечная Память Герою!

Известно, что Андрей Аникин родился в Киевской области. В Волгограде он окончил энергетический колледж, учился на факультете энергетики. Срочную службу проходил во внутренних войсках в Калаче-на-Дону в должности стрелка.

После демобилизации Андрей Аникин стал работать по профессии. Коллеги отмечали его умение добиваться поставленных целей, а также ценили за добросовестность и исполнительность. У погибшего в зоне СВО военнослужащего осталась семья.

Фото и коллаж: Андрей Гимбатов/ t.me / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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