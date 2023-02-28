Общество

На Украине погиб 27-летний десантник из «Бессмертного Сталинграда» Мубариз Мамедов

Общество 28.02.2023 09:28
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28.02.2023 09:28


В ходе проведения специальной операции по защите Донбасса погиб 27-летний механик-водитель БМП Мубариз Мамедов. В январе наш земляк вступил в ряды штурмового отряда «Бессмертный Сталинград», сообщает ИА «Высота 102».

— При выполнении боевого задания, пытаясь спасти жизни сослуживцев, погиб наш боевой товарищ — Мубариз Фуадович Мамедов, позывной «Мага», — сообщил в своем Telegram-канале депутат от Волгоградской области Андрей Гимбатов. — В ходе боя БМП Мамедова подорвался на противотанковой мине. Мубариз, получивший ранение, смог вытащить из-под огня одного из бойцов, после чего, несмотря на собственное состояние, вернулся еще за одним боевым братом, но в результате артиллерийского обстрела был смертельно ранен.

Гимбатов уточняет, что Мамедов с октября 2022 года выполнял боевые задачи на Херсонском направлении. 

— Когда настал час взять в руки оружие, Мубариз, чье имя означает «Воин», добровольно вступил в ряды ВС РФ, и с октября 2022 года выполнял боевые задачи на Херсонском направлении. В бою всегда отмечали его дерзость и лихие поступки, ошеломляющие вражеских шайтанов. В январе, узнав об отряде «Бессмертный Сталинград», Мубариз захотел вписать свое имя в героический путь волгоградских бойцов, — добавляет депутат. 

Известно, что наш земляк родился в Волгограде, жил в Советском районе в поселке Горьковском. Учился в Урюпинской кадетской школе-интернате. Получив аттестат, продолжил обучение в Московском государственном гуманитарно-экономическом университете. После окончания вуза прошел срочную службу в ВДВ, где получил квалификацию механика-водителя боевой машины пехоты. После демобилизации устроился монтером ж/д путей. 

Фото и коллаж: Андрей Гимбатов/ t.me / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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