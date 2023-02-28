И снова пробки! В Волгограде на путепроводе № 8 ограничат движение из-за ремонта

На фото: автомобильные заторы на подъезде к путепроводу в 2022 году

В Волгограде стартует следующий этап реконструкции путепровода № 8 на Третьей продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», с 1 марта автолюбителям стоит приготовиться — как и в прошлом году будет частично ограничено движение.

— С 1 марта меняется схема движения транспорта в районе путепровода № 8 на Третьей продольной магистрали в связи с началом подготовки к комплексному обновлению второй части искусственного сооружения, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда. — В зимний период подрядчик подготовил спецтехнику, закупил необходимые материалы и с наступлением благоприятной погоды приступит к следующему этапу реконструкции.

В горадмине уточнили, что работы проводятся благодаря реализации федеральной программы «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году была отремонтирована первая часть путепровода. Движение по ней открыли в начале ноября.

Ранее журналисты «Высоты 102» публиковали видео километровых пробок, парализовавших движение на время реконструкции первого участка путепровода. Работы стартовали в мае 2021 года. Каждый день на одной из ключевых городских магистралей скапливались сотни машин, большую часть из которых составляли фуры. Местные власти были вынуждены временно изменить схему движения автобуса № 59.

Весной этого года строители продолжат восстановление второй половины моста, включая линию освещения. Завершиться работы на объекте должны только в декабре 2024 года. Обновлением предаварийного путепровода занимается ООО «Рисна», специалисты которого ранее реконструировали мостовый комплекс Волжской ГЭС.

Фото: архив ИА «Высота 102»