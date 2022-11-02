Общество 02.11.2022 17:35
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02.11.2022 17:35
В Дзержинском районе Волгограда завершился основной ремонт первой половины путепровода на Третьей продольной магистрали. Это позволило уже сегодня, 2 ноября, запустить движение транспорта по обеим частям моста.
О том, как выглядит отремонтированная половина путепровода, что происходит с движением транспорта сейчас и есть ли пробки - на фото и видео ИА «Высота 102».
Этот дорожный объект носит название путепровод №8. Реконструкция началась на первой половине путепровода с мая текущего года. За это время подрядная организация укрепила конструкции, сформировала полотно проезжей части, привела в порядок бетонные откосы, укрепила опоры пролетов, заменила все деформационные швы. Здесь уложен армированный защитный слой бетона, на котором рабочие сформировали двухслойное полотно. Также строители восстановили тротуар и установили на всем протяжении путепровода двойное барьерное ограждение.
С высоты видно, что отремонтированная половина разительно отличается от пока еще нетронутой части моста. Заторы сейчас в основном образуются при въезде на участок, где ремонта еще не было. Ранее на мосту, когда одна часть была закрыта для проезда, образовывались гигантские пробки в основном из транзитных фур.
В администрации Волгограда сообщили, что движение транспорта по обеим частям моста сохранится на протяжении всего осенне-зимнего периода.
- Весной, с наступлением благоприятной погоды, компания приступит к работам на второй половине путепровода, - пояснили в мэрии.
Напомним, что завершиться работы на данном дорожном объекте должны только в декабре 2024 года. Обновлением предаварийного путепровода на Третьей продольной магистрали занимается ООО «Рисна», специалисты которого ранее реконструировали мостовый комплекс Волжской ГЭС.
Стоимость работ по его реконструкции оценили в 629 873 182, 47 рублей.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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