Напавших на КПП диверсантов обезвредили в Волгоградской области

В Волгоградской области обезврежена диверсионная группа условного противника, предпринявшая попытку захвата КПП на территории военного гарнизона ж/д соединения. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащие отработали действия в условиях тренировки по антитеррору.
— По замыслу тренировки диверсионная группа условного противника предприняла попытку захвата контрольно-пропускного пункта, — рассказали в пресс-службе Южного военного округа. — Военнослужащие получили сигнал тревоги и в кратчайшие сроки приступили к выполнению учебно-боевой задачи.
Уточняется, что бойцы группы блокировали и обезвредили условного противника под прикрытием огня боевых машин. Затем военные нашли и уничтожили взрывные устройства, осуществили контроль радиационного, химического и биологического заражения, а также оказали первую медицинскую помощь. В целях создания боевой обстановки были применены дымы, взрывпакеты и холостые боеприпасы.
Фото: Южный военный округ