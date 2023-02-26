Общество

Какая погода ждет жителей Волгограда и области 1 марта

Общество 26.02.2023 20:55
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26.02.2023 20:55


Через пару дней заканчивается календарная зима. Сегодня ее проводили в ЦПКиО Волгограда сожжением восьмиметрового чучела. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, 1 марта жителей Волгоградской области ждет устойчивый «плюс», дождь со снегом и шквалистый ветер. 

— 1 марта в регионе установится облачная с прояснениями погода. В ночные часы сильных осадков не ожидается. Днем местами вероятны небольшие дожди, в том числе и со снегом, — рассказали информагентству волгоградские синоптики. — Автомобилистам стоит быть аккуратнее, потому что на дорогах сохранится гололедица. Ветер западного направления с порывами до 15-18 м/с. Ночью по области -2...-7 °С, в дневные часы воздух прогреется до 0...+5 °С, в отдельных северных районах столбики термометров покажут -2...+3 °С.

В Волгограде, как уточнили прогнозисты, 1 марта в ночной период маловероятны существенные осадки. А вот утром и после обеда в городе на Волге днем пройдет небольшой дождь и дождь со снегом. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью в областной столице -2...-4 °С, днем +1...+3 °С.

Завтра, 27 февраля, в областном центре в дневные часы серьезных осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Днем в городе-герое температура поднимется до +8...+10 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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