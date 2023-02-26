В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда сегодня, 26 февраля, сожгли восьмиметровое чучело, проводив таким образом зиму. Как сообщает фотокорреспондент ИА «Высота 102», несмотря на срывающийся дождь, в ЦПКиО собрались пару тысяч человек.









В целях безопасности восьмиметровое чучело разместили вдали от людей на открытой местности, закольцевав в металлические ограждения. Горожан и гостей города сдерживали бойцы внутренних войск и спасатели. Люди в нетерпении скандировали: «Поджигай, сожги!».









После того как чучело загорелось, окружающие стали снимать происходящее на телефоны. Как только какая-то из частей восьмиметровой фигуры истлевала и падала вниз, собравшиеся возбужденно вскрикивали. В воздухе разлилось одно большое протяжное «ура», пока летали пепел и искры. В общей сложности огонь уничтожил чучело за полчаса. Спасатели спокойно выдохнули, а оставшиеся 400-500 человек фотографировали пепелище, пока остальные расходились по домам.









Напомним, что сегодня праздничная программа стартовала в 12.00. Для посетителей парка работали различные интерактивные площадки, в том числе мобильная баня. Любой желающий мог попробовать традиционное угощение завершающейся масленичной недели — блины и расстегаи.













Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»