Общество

«Поджигай, сожги!»: в центральном парке Волгограда с криками спалили чучело Зимы

Общество 26.02.2023 18:58
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26.02.2023 18:58


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда сегодня, 26 февраля, сожгли восьмиметровое чучело, проводив таким образом зиму. Как сообщает фотокорреспондент ИА «Высота 102», несмотря на срывающийся дождь, в ЦПКиО собрались пару тысяч человек. 



В целях безопасности восьмиметровое чучело разместили вдали от людей на открытой местности, закольцевав в металлические ограждения. Горожан и гостей города сдерживали бойцы внутренних войск и спасатели. Люди в нетерпении скандировали: «Поджигай, сожги!». 



После того как чучело загорелось, окружающие стали снимать происходящее на телефоны. Как только какая-то из частей восьмиметровой фигуры истлевала и падала вниз, собравшиеся возбужденно вскрикивали. В воздухе разлилось одно большое протяжное «ура», пока летали пепел и искры. В общей сложности огонь уничтожил чучело за полчаса. Спасатели спокойно выдохнули, а оставшиеся 400-500 человек фотографировали пепелище, пока остальные расходились по домам. 



Напомним, что сегодня праздничная программа стартовала в 12.00. Для посетителей парка работали различные интерактивные площадки, в том числе мобильная баня. Любой желающий мог попробовать традиционное угощение завершающейся масленичной недели — блины и расстегаи.




Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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