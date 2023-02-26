В Волгограде 26 февраля сожгут 8-метровое чучело Масленицы









Сегодня, с 12-00 часов в ЦПКиО стартует праздничная программа проводов зимы. Как сообщили ИА «высота 102» в администрации Волгограда, на территории парка до 17-00 ч. будут работать различные интерактивные площадки.





Так, любой желающий сможет спеть в караоке, сфотографироваться со сказочными образами героев мультфильма и русских скоморохов. Для гостей также подготовлен мастер-класс по изготовлению головных уборов в этностиле.





Развлекать гостей парка будут творческие коллективы города, а на «Казачьем подворье» откроется музей казачьего быта, где можно будет попробовать свои силы в казачьих играх.





Ну и, конечно, все желающие смогут отведать традиционное угощение завершающейся масленичной недели – блины и расстегаи. Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы высотой 8 метров, означающего прощание с зимой и встречу долгожданной весны.