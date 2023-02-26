Общество

В Волгограде 26 февраля сожгут 8-метровое чучело Масленицы

Общество 26.02.2023 10:27
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26.02.2023 10:27



Сегодня, с 12-00 часов в ЦПКиО стартует праздничная программа проводов зимы. Как сообщили ИА «высота 102» в администрации Волгограда, на территории парка до  17-00 ч. будут работать различные интерактивные площадки.

Так,  любой желающий сможет спеть в караоке, сфотографироваться со сказочными образами героев мультфильма и русских скоморохов.  Для гостей также подготовлен мастер-класс по изготовлению головных уборов в этностиле.

Развлекать гостей парка будут творческие коллективы города, а на «Казачьем подворье»  откроется музей казачьего быта, где можно будет попробовать свои силы в казачьих играх.

Ну и, конечно, все желающие смогут отведать традиционное угощение завершающейся масленичной недели – блины и расстегаи.  Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы  высотой 8 метров, означающего прощание с зимой и встречу долгожданной весны.

Фото из архива ИА "Высота 102"

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