В Волгограде 26 февраля сожгут 8-метровое чучело Масленицы

Фото из архива ИА "Высота 102"
Общество 26.02.2023 10:27
0
26.02.2023 10:27
Фото из архива ИА "Высота 102"
Сегодня, с 12-00 часов в ЦПКиО стартует праздничная программа проводов зимы. Как сообщили ИА «высота 102» в администрации Волгограда, на территории парка до 17-00 ч. будут работать различные интерактивные площадки.
Так, любой желающий сможет спеть в караоке, сфотографироваться со сказочными образами героев мультфильма и русских скоморохов. Для гостей также подготовлен мастер-класс по изготовлению головных уборов в этностиле.
Развлекать гостей парка будут творческие коллективы города, а на «Казачьем подворье» откроется музей казачьего быта, где можно будет попробовать свои силы в казачьих играх.
Ну и, конечно, все желающие смогут отведать традиционное угощение завершающейся масленичной недели – блины и расстегаи. Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы высотой 8 метров, означающего прощание с зимой и встречу долгожданной весны.
Фото из архива ИА "Высота 102"
Волгоградцев предупредили о магнитных бурях 26 и 27 февраля26.02.2023 11:23
Общество 26.02.2023 11:23
В Волгограде предупредили о сбоях в телевещании25.02.2023 21:19
Общество 25.02.2023 21:19
Волгоградцы 26 февраля смогут увидеть яркие Плеяды в космосе25.02.2023 20:20
Общество 25.02.2023 20:20
На юге Волгограда образовалась пробка из-за ремонта моста25.02.2023 19:13
Общество 25.02.2023 19:13
Звоните, куда нужно: волгоградцам предлагают пожаловаться на работодателей25.02.2023 17:32
Общество 25.02.2023 17:32
В Волгограде вынужденно сел Ан-2 из Архангельска25.02.2023 17:05
Общество 25.02.2023 17:05
Глава Камышина осудил осквернение памятного знака венгерским военнопленным25.02.2023 14:56
Общество 25.02.2023 14:56
«Заперли и отобрали телефоны»: ожидающего операции мобилизованного волгоградца могут увезти на СВО25.02.2023 14:24
Общество 25.02.2023 14:24
Районы и города Волгоградской области запросили 46,5 млн рублей на ремонт мемориалов25.02.2023 12:19
Общество 25.02.2023 12:19
Осенью жди грибов: в Волгограде и области на Масленицу пойдет дождь при +1025.02.2023 09:12
Общество 25.02.2023 09:12
Футбольные фанаты из Волгограда присоединились к флешмобу в поддержку СВО25.02.2023 08:34
Общество 25.02.2023 08:34
Изба для творчества и юрта из Казахстана появятся в ЦПКиО Волгограда25.02.2023 07:53
Общество 25.02.2023 07:53
Секретные данные и ограничения для электросамокатов: какие законы вступают в силу в марте24.02.2023 21:24
Общество 24.02.2023 21:24
О чем молчат мужчины: уролог назвал главные проблемы волгоградцев24.02.2023 19:22
Общество 24.02.2023 19:22
Выставку «Освобождение. Сталинград» открыли в посольстве РФ в Вашингтоне24.02.2023 18:26
Общество 24.02.2023 18:26