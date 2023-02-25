Глава Камышина осудил осквернение памятного знака венгерским военнопленным

Общество 25.02.2023 14:56
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25.02.2023 14:56
Глава городского округа – город Камышин в Волгоградской области Станислав Зинченко осудил акт вандализма, совершенный в отношении памятного знака венгерским военнопленным.
- В Камышине вандалы осквернили памятный знак венгерским военнопленным, расположенный в сквере возле Братского захоронения воинов, умерших от ран в госпиталях на территории города Камышина в 1941-1943гг. Осуждаю осквернение памятников, виновные должны быть наказаны, - написал глава города в своем Telegram-канале.
По его словам, памятный знак сотрудники МБУ г. Камышина «Благоустройство» приведут в порядок в ближайшее время.
Известно, памятный знак неизвестные лица исписали красной и белой краской.
Зинченко сообщил, что по факту совершения преступления проводится проверка. Личности хулиганов пока не установлены, их разыскивает полиция.
Глава Камышина просит всех очевидцев данного преступления обратиться в МО МВД России «Камышинский» по телефонам: 02, 112, 8-84457-2-09-00.
- Все данные очень важны. Не оставайтесь равнодушными, - призывает глава администрации.
Фото с сайта администрации Камышина
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