Глава Камышина осудил осквернение памятного знака венгерским военнопленным









Глава городского округа – город Камышин в Волгоградской области Станислав Зинченко осудил акт вандализма, совершенный в отношении памятного знака венгерским военнопленным.

- В Камышине вандалы осквернили памятный знак венгерским военнопленным, расположенный в сквере возле Братского захоронения воинов, умерших от ран в госпиталях на территории города Камышина в 1941-1943гг. Осуждаю осквернение памятников, виновные должны быть наказаны, - написал глава города в своем Telegram-канале.

По его словам, памятный знак сотрудники МБУ г. Камышина «Благоустройство» приведут в порядок в ближайшее время.

Известно, памятный знак неизвестные лица исписали красной и белой краской.

Зинченко сообщил, что по факту совершения преступления проводится проверка. Личности хулиганов пока не установлены, их разыскивает полиция.

Глава Камышина просит всех очевидцев данного преступления обратиться в МО МВД России «Камышинский» по телефонам: 02, 112, 8-84457-2-09-00.

- Все данные очень важны. Не оставайтесь равнодушными, - призывает глава администрации.

Фото с сайта администрации Камышина