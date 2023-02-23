В Котово с 1 марта проезд в маршрутках подорожает до 35 рублей

На фото: оставшийся без работы перевозчик Владислав Елихов
Общество 23.02.2023 07:42
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23.02.2023 07:42
На фото: оставшийся без работы перевозчик Владислав Елихов
Неприятный сюрприз ожидает жителей Котово Волгоградской области в первый день весны. Как рассказали ИА «Высота 102» котовчане, водители маршруток предупреждают пассажиров о повышении стоимости проезда до 35 рублей. Подорожание составит 16%.
Повышение объясняют ростом цен на ГСМ, запчасти и другими затратами перевозчика.
Однако котовчан это не утешило. Некоторые, подсчитав предстоящие расходы, предлагают пассажирам объединяться на остановках и заказывать такси.
- Уверены, что так дешевле будет, - считают горожане.
Между тем, напомним, в начале этого года власти городского поселения приняли решение об объединении двух действующих на территории Котово маршрутов в один. В результате один из перевозчиков и его водители остались без работы. Тогда чиновники объясняли свое решение «отсутствием альтернативных путей решения основных проблем в организации регулярных перевозок на территории городского поселения г. Котово». Так, по версии властей, "концентрация большого количества транспортных средств на одних направлениях и значительного дублирования маршрутной сети (маршрут №1 и маршрут №2 более чем на 90%) приводит к смещению графика и несоответствию расписания движения транспортных средств".
Жители, тем временем, убеждены, что подорожание проезда стало в том числе следствием отсутствия конкуренции в сфере пассажирских перевозок.
На фото: оставшийся без работы перевозчик Владислав Елихов
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