Предприниматель из города Котово Волгоградской области Владислав Елихов, который осуществлял пассажирские перевозки на маршруте №2, с 9 января 2023 года остался без работы, как и его четверо водителей. Как рассказал ИА «Высота 102» Владислав, администрация городского округа отменила данный маршрут, сославшись на окончание срока действия свидетельства.

– Я работал в Котово на этом маршруте с 2015 года, – пояснил предприниматель. – За эти годы, чтобы улучшить транспортное обслуживание жителей, потратил немалые личные средства для закупки нового транспорта – купил три автобуса «ПАЗ», более просторные, чем обычные маршрутки, и две «ГАЗели». 2021 год для меня оказался очень тяжелым. Двое водителей, которые работали на моих маршрутках, умерли. Найти быстро других, имеющих необходимую категорию, дающую право на перевозку пассажиров, быстро не удалось. Это достаточно дефицитная специальность. В это время администрация Котово решила проверить мою работу якобы по жалобам жителей. Хотя в 2021 году, согласно постановлению правительства, были запрещены проверки субъектов малого предпринимательства. Это можно было делать лишь в исключительных случаях, например, в случае угрозы жизни и здоровью граждан, чего, конечно же, не было и в помине. Прокуратура, куда я жаловался, признала, что администрация Котово провела эту проверку незаконно. Но для чиновников, видимо, и прокуратура не указ.

По словам Владислава, именно результаты этой самой проверки, которую впоследствии признали незаконной, и стали основанием для того, чтобы ему отказали в продлении свидетельства.

– В нашем городе было всего два маршрута – №№1 и 2, – продолжает котовчанин. – Предпринимателю Евгению Ларину из Камышина, который работал на маршруте №1, власти продлили действие свидетельства на основании его заявления и отсутствия замечаний к его работе. Мало того, чиновники заявили, что маршрут №2 совсем отменяется, а маршрут №1 дополнится новыми остановками, куда раньше заезжал я, то есть, по сути, они отдали все пассажирские перевозки одному предпринимателю из другого города.





В администрации городского поселения пояснили, что маршрут №2 был отменен на основании документа планирования регулярных пассажирских перевозок, который был принят еще в апреле 2022 года.

– Главой 3 пунктом 2 настоящего документа планирования с января 2023 года предусмотрена отмена муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского поселения г. Котово №2 «ул. Зеленая-ул. Лапшинская» и изменение маршрута №1 путем объединения остановочных пунктов маршрута №1 и маршрута №2 в один маршрут. Планируемая схема маршрута №1 «ул. Мичурина – ул. Лапшинская», – сообщили в администрации.

– Включение в документ планирования решения об отмене маршрута принято по причине отсутствие альтернативных путей решения основных проблем в организации регулярных перевозок на территории городского поселения г. Котово (концентрация большого количества транспортных средств на одних направлениях и значительного дублирования маршрутной сети (маршрут №1 и маршрут №2 более чем на 90%), что приводит к смещению графика и несоответствию расписания движения транспортных средств. Данные проблемы были обозначены индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам, в ходе устного совещания у главы городского поселения Котово в октябре 2021 года, – заверяют чиновники.

Кроме того, в администрации городского поселения сообщили, что на отмену маршрута №2 повлияли и другие факторы. Это – прекращение действия свидетельства, наличие дублирующих маршрутов, несоблюдение перевозчиком условий свидетельства об осуществлении перевозок, отсутствие у данного перевозчика провозных возможностей для обеспечения муниципального маршрута в случае отмены маршрута №1, а также многочисленные жалобы пассажиров.

Здесь также подчеркнули, что «с учетом вышеизложенного меры, принятые в документе планирования, являются следствием отсутствия прочих возможностей решения имеющихся проблем в сфере организации пассажирских перевозок и являются необходимыми для повышения качества оказания услуг пассажирских перевозок».

Между тем, Владислав Елихов пояснил, что у другого перевозчика, предпринимателя Евгения Ларина, нет необходимого количества транспорта, чтобы охватить весь город и обеспечить качество этих перевозок. По словам котовчанина, он уже получил предложение от конкурента отдать его автобусы в аренду.

Но самое главное, что, по сути, новый единый маршрут, который организовали власти городского поселения, чиновники отдали предпринимателю без каких-либо конкурсных процедур. В связи с этим Владислав Елихов уже обратился в Волгоградское УФАС с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства администрацией городского поселения. Такое же обращение предприниматель передал и в прокуратуру.

В Волгоградском УФАС корреспонденту ИА «Высота 102» подтвердили факт получения соответствующего заявления и пояснили, что в настоящее время оно рассматривается.

Между тем, жители Котово уже ощутили на себе отсутствие маршрутки №2. Особенно экстремальным оказалось ожидание транспорта в эти дни, когда температура воздуха в Котово зашкаливала за -20.

Фото Александра Касьянова