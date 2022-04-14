Контракты на миллиард рублей по ремонту мостов разыграли в Волгограде

Общество 14.04.2022 14:41
14.04.2022 14:41
Определены подрядчики ремонта двух путепроводов в Красноармейском и Дзержинском районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на капитальный ремонт этих сооружений будет направлено более 1,1 миллиарда рублей. Снижение начальной цены в результате электронных процедур не произошло, так как на конкурсы заявились по одному участнику. Их заявки признаны соответствующими требованиям, но сведений о заключении контрактов с единственными участниками на данный момент нет.
Так, ремонт проблемного путепровода №8 на Третьей продольной в Дзержинском районе Волгограда обойдется в 629,8 миллиона рублей. Движение автотранспорта по нему осуществляется в двух направлениях по шести полосам. Ранее сообщалось, что гидроизоляция мостового полотна за время эксплуатации сооружения пришла в негодность. Разрушаются ограждения, зафиксированы выбоины с оголением арматуры и многие другие дефекты. Особую тревогу у специалистов вызывают состояние плит и узлов их крепления. Схожий дефект наблюдается и в тротуарных плитах.
Второй путепровод расположен в Красноармейском районе и проходит через ж/д пути станции Сарепта, поэтому его и называют Сарептский. Его отремонтируют за 516,2 миллиона рублей. Здесь необходимо выполнить целый комплекс работ: отремонтировать перила, опоры, пролетные строения, швы, дорожное покрытие, пешеходные тротуары и др. В частности, на этом путепроводе предстоит выполнять работы пролетных строений и опор на высоте 11 метров.
На текущей неделе также был определен подрядчик ремонта «Марийского» путепровода в Красноармейском районе Волгограда, построенного 66 лет назад. Это волгоградская компания «АльянсСтройКом». Стоимость работ составит 234,6 миллиона рублей. Эта компания - единственная подала заявку на участие в конкурсе.
Заказчиком всех закупок выступает МУ «Комдорстрой». Срок окончания работ на путепроводах - 1 декабря 2024 года.
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