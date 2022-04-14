Общество

Контракты на миллиард рублей по ремонту мостов разыграли в Волгограде

Общество 14.04.2022 14:41
14.04.2022 14:41



Определены подрядчики ремонта двух путепроводов в Красноармейском и Дзержинском районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на капитальный ремонт этих сооружений будет направлено более 1,1 миллиарда рублей. Снижение начальной цены в результате электронных процедур не произошло, так как на конкурсы заявились по одному участнику. Их заявки признаны соответствующими требованиям, но сведений о заключении контрактов с единственными участниками на данный момент нет.
Так, ремонт проблемного путепровода №8 на Третьей продольной в Дзержинском районе Волгограда обойдется в  629,8 миллиона рублей. Движение автотранспорта по нему осуществляется в двух направлениях по шести полосам. Ранее сообщалось, что гидроизоляция мостового полотна за время эксплуатации сооружения пришла в негодность. Разрушаются ограждения, зафиксированы выбоины с оголением арматуры и многие другие дефекты. Особую тревогу у специалистов вызывают состояние плит и узлов их крепления. Схожий дефект наблюдается и в тротуарных плитах.



Второй путепровод расположен в Красноармейском районе и проходит через ж/д пути станции Сарепта, поэтому его и называют Сарептский. Его отремонтируют за 516,2 миллиона рублей. Здесь необходимо выполнить целый комплекс работ: отремонтировать перила, опоры, пролетные строения, швы, дорожное покрытие, пешеходные тротуары и др. В частности, на этом путепроводе предстоит выполнять работы пролетных строений и опор на высоте 11 метров.
На текущей неделе также был определен подрядчик ремонта «Марийского» путепровода в Красноармейском районе Волгограда, построенного 66 лет назад. Это волгоградская компания «АльянсСтройКом». Стоимость работ составит 234,6 миллиона рублей. Эта компания - единственная подала заявку на участие в конкурсе.
Заказчиком всех закупок выступает МУ «Комдорстрой». Срок окончания работ на путепроводах - 1 декабря 2024 года.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
14.04.2022 16:50
Общество 14.04.2022 16:50

0
Далее
Общество
14.04.2022 16:40
Общество 14.04.2022 16:40

0
Далее
Общество
14.04.2022 16:18
Общество 14.04.2022 16:18

0
Далее
Общество
14.04.2022 16:01
Общество 14.04.2022 16:01

0
Далее
Общество
14.04.2022 15:36
Общество 14.04.2022 15:36

0
Далее
Общество
14.04.2022 13:46
Общество 14.04.2022 13:46

0
Далее
Общество
14.04.2022 13:37
Общество 14.04.2022 13:37

0
Далее
Общество
14.04.2022 13:04
Общество 14.04.2022 13:04

0
Далее
Общество
14.04.2022 12:56
Общество 14.04.2022 12:56

0
Далее
Общество
14.04.2022 12:45
Общество 14.04.2022 12:45

0
Далее
Общество
14.04.2022 12:32
Общество 14.04.2022 12:32

0
Далее
Общество
14.04.2022 12:11
Общество 14.04.2022 12:11

0
Далее
Общество
14.04.2022 11:47
Общество 14.04.2022 11:47

0
Далее
Общество
14.04.2022 09:48
Общество 14.04.2022 09:48

0
Далее
Общество
14.04.2022 06:53
Общество 14.04.2022 06:53

0
Далее

Лента новостей

16:56
В Волгограде у высотки нашли тело 34-летнего мужчиныСмотреть фотографии
16:50
Жители поселка под Волгоградом остались без новой поликлиникиСмотреть фотографии
16:40
27-летний волгоградец скончался в реанимации от коронавирусаСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде назвали условия для участия в акции «Бессмертный полк»Смотреть фотографии
16:03
В Волгограде отдали под суд одного из участников банды автоподставщиковСмотреть фотографии
16:01
Памятник речникам после зимовки вернули в русло ВолгиСмотреть фотографии
15:51
Закладчику из Центральной Азии грозит пожизненное в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:36
Волгоградские приставы ошиблись на четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
15:11
Торговцы оружием осуждены в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
Контракты на миллиард рублей по ремонту мостов разыграли в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:06
Полицейского спас жетон, стрелок в реанимации: подробности стрельбы на посту ДПС под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:46
МЧС предупредило о штормовом ветре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде «Бессмертный полк» может снова пройти в привычном форматеСмотреть фотографии
13:04
Рис и морковь рекордно подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:56
Волжская ГЭС начнет весенний сброс воды в условиях маловодьяСмотреть фотографии
12:45
В Одессе снимут указатель с упоминанием ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
Санкции не повлияли на строительство завода по производству метанола в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Отделение кардиологии закрывают в ВОКБ №3 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:11
Чиновники отказались платить полмиллиона рублей за памятник Герою Соцтруда под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:10
«Вел упорную оборону позиций»: старшину из Волгоградской области наградили орденом МужестваСмотреть фотографии
12:00
Жадность довела троих хитроумных наркоманов из Волгограда до тюрьмыСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области снизилось количество госпитализаций пациентов с COVID-19Смотреть фотографии
11:48
Кинолог со стрельбой остановила на границе волгоградца без правСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
Мэрия спросит волгоградцев, куда и сколько высадить деревьев и кустарниковСмотреть фотографии
11:31
На посту ДПС под Волгоградом мужчина выстрелил в полицейского и себе в головуСмотреть фотографии
11:16
Два новых ИТ-продукта «Ростелекома» внесены в реестр отечественного ПОСмотреть фотографии
10:58
Лесничий за взятку в миллион рублей разрешил рубить лес под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:53
С «Гринлайта» взыскали украденные на расчистке ериков в Волгоградской области 82 млн рублейСмотреть фотографии
10:27
Стали известны подробности о найденном у подъезда в Волгограде трупеСмотреть фотографии
10:18
Подросток в Урюпинске устроил лобовое ДТП с двумя пострадавшимиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 