Близким погибших на Украине военных передали ордена Мужества в Волгоградской области

В Камышинском районе Волгоградской области семьям погибших в спецоперации по защите Донбасса военных передали госнаграды. Как сообщает ИА «Высота 102», из рук военкома ордена Мужества получили близкие старшего сержанта Александра Калугина и ефрейтора Дениса Карпушова.





— Военный комиссар Камышина и Камышинского района Александр Люков и замглавы города Юрий Бачурин передали награды семьям погибших воинов, — сообщили информагентству в администрации Камышина.





Местные власти уточнили, что ордена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, передали в военном комиссариате Камышина.





На фото: погибший Александр Калугин

О гибели Александра Калугина в ходе СВО стало известно 2 октября 2022 года. 19 ноября прошлого года в администрации Камышина сообщили о погибшем в зоне боевых действий Денисе Карпушове.





На фото: погибший Денис Карпушов

Фото и коллаж: администрация Камышина / Алексей Костяков, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

«Никто, кроме нас»: в Волгограде семьям погибших в СВО военных передали ордена Мужества