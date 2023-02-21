Общество

Близким погибших на Украине военных передали ордена Мужества в Волгоградской области

Общество 21.02.2023 17:25
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21.02.2023 17:25


В Камышинском районе Волгоградской области семьям погибших в спецоперации по защите Донбасса военных передали госнаграды. Как сообщает ИА «Высота 102», из рук военкома ордена Мужества получили близкие старшего сержанта Александра Калугина и ефрейтора Дениса Карпушова.    


— Военный комиссар Камышина и Камышинского района Александр Люков и замглавы города Юрий Бачурин передали награды семьям погибших воинов, — сообщили информагентству в администрации Камышина. 


Местные власти уточнили, что ордена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, передали в военном комиссариате Камышина. 


На фото: погибший Александр Калугин 

О гибели Александра Калугина в ходе СВО стало известно 2 октября 2022 года. 19 ноября прошлого года в администрации Камышина сообщили о погибшем в зоне боевых действий Денисе Карпушове


На фото: погибший Денис Карпушов 

Фото и коллаж: администрация Камышина / Алексей Костяков, Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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