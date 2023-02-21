Общество

Волгоградские чиновники расписались в бессилии в борьбе с сияющим секс-шопом

Общество 21.02.2023 21:15
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21.02.2023 21:15



В истории со скандальной рекламой секс-шопа на фасаде жилого дома в центре Волгограда, который является объектом культурного наследия, появились интересные подробности.
Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, владелец заведения грубо нарушил федеральное законодательство № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- В нарушение Федерального закона № 73-ФЗ собственник помещений организовал проведение работ на объекте по устройству рекламных конструкций  «Incognito» и  «Sex shop», а также светильники синего цвета, в отсутствии задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия выданных комитетом, неустановленными лицами в отсутствии лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, что привело к изменению облика объекта, - сообщили информагентству в облкультнаследии. 
Владельцам заведения, как уверяют чиновники, разрешений на установку вывесок и подсветки секс-шопа не выдавались. Нарушителю, как ранее сообщалось, дважды - 31 октября 2022 года и 23 декабря 2022 года - объявлялись предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия.
Однако, как уточнили в профильном комитете, указанные предостережение носят рекомендательный характер. 
В реальности чиновники могут только взывать к совести владельца секс-шопа и салона эротического массажа, но заставить убрать вывески или как-то наказать, не могут.
- В связи с мораторием на осуществление контрольной (надзорной) деятельности, выдачу предписаний и возбуждение административного производства, принятие иных мер запрещено действующим законодательством, - пояснили информагентству в комитете госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
Напомним, что в редакцию обратились горожане с жалобой на кричащие вывески секс-шопа и салона эротического массажа на доме №22 по улице Советской. Магазин для взрослых, который в вечернее время подсвечивается синими огнями, находится рядом со школой и спортивной площадкой, а указатели секс-шопа выходят на улицу, названную в честь Героя Советского Союза, танкиста Алексея Ивановича Соколова. Председатель совета дома сообщила, что жильцы против такого соседства, но их многочисленные жалобы результатов не дают.

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