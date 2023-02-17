







Вывески с эротическим подтекстом в люминесцентных огнях украшают фасад жилого дома, который является объектом культурного наследия и входит в «Комплекс застройки ул. Советской» в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Несколько месяцев жильцы дома №22 по улице Советской пытаются законным путем избавиться от неприятного соседства и непристойной рекламы магазина для взрослых на стенах пятиэтажки. Секс-шоп находится рядом со школой и спортивной площадкой, а указатели магазина выходят на улицу, названную в честь Героя Советского Союза, танкиста Алексея Ивановича Соколова.













– Гости идут пешком в музей-панораму «Сталинградская битва», видят эти непристойные указатели и плюются. И мы еще думаем называться сталинградцами? – говорит председатель совета дома №22 по улице Советской Елена Максимова. – В 20 метрах от секс-шопа находится вход в школу и дети все это видят. Вот такое воспитание. Эротическое.

Как сообщают волгоградцы, в дни празднования 80-летия Сталинградской битвы секс-шоп часть своей рекламы временно прятал под черным материалом, но продолжалось это недолго – как только отгремели праздничные салюты, иллюминация воссияла с новой силой.













Подвал в доме №22 по ул. Советской выкупило частное лицо Павел А. По словам Максимовой, с 2016 года в этом помещении находится салон эротического массажа, который раньше вел свою деятельность тихо и особо не мешал. Примерно год назад владельцы салона стали делать упор на наружную рекламу, что возмутило жителей.













– Сначала фонарики появились, потом реклама громадная, вывески секс-шопа кругом, подсветка синяя. Вечером тут все сияет, как в борделе. Машины приезжают, посетители стоят на улице, ждут, когда их пустят. На вид состоятельные люди, – рассказывает председатель совета дома.

Надзорные и властные органы признают, что реклама на фасаде исторического дома размещена незаконно. В комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, куда жильцы дома обращались с жалобой, им ответили, что разрешения на установку таких вывесок не выдавалось. Аналогичный ответ приходил и из прокуратуры.













Елена Максимова сообщила, что владельцу заведения якобы неоднократно направлялись предписания все устранить, но ничего не меняется.





– Например, управляющая компания спокойно может это сделать. Послать работника, который снимет эти вывески. Но ничего не делается. Может, они боятся кого или не хотят. Не знаю, – рассуждает собеседница «Высоты 102».

В частной средней школе «Родник», которая находится в нескольких метрах от секс-шопа, информагентству сообщили, что их такое соседство тоже не радует.

– После 18:00 детей в нашей школе уже нет, все занятия к этому времени уже закончены. У соседей, наоборот, все только начинается, они только начинают работать. Мы с ними не соприкасаемся, но все равно нам это не очень нравится, – прокомментировали ситуацию в школе.

В администрации Волгограда в свою очередь сообщили, что жалобы на секс-шоп на улице Советская, 22 им поступали, но решение этого вопроса находится не в компетенции муниципального органа власти.

– Что касается близости со школой, то федеральное законодательство не наделило орган местного самоуправления такими полномочиями регулирования. По рекламе на фасаде нужно обращаться в комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, так как дом является объектом культурного наследия, – уточнили в мэрии.

В облкульнаследие информагентству подтвердили, что проводили выездную проверку по указанному адресу.

– Должностными лицами комитета по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия зафиксировано, что на фасадах жилого дома № 22 по ул. Советской г. Волгограда установлены информационные конструкции «Sex shop» и «Incognito», в связи с чем комитетом 31.10.2022 и 23.12.2022 объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия, - сообщили в профильном комитете.

Что грозит нарушителю за неисполнение указанных предостережений, не поясняется.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»