Общество

«Вот такое воспитание. Эротическое»: волгоградцы жалуются на сияющий секс-шоп у входа в школу

Общество 17.02.2023 18:28
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17.02.2023 18:28



Вывески с эротическим подтекстом в люминесцентных огнях украшают фасад жилого дома, который является объектом культурного наследия и входит в «Комплекс застройки ул. Советской» в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Несколько месяцев жильцы дома №22 по улице Советской пытаются законным путем избавиться от неприятного соседства и непристойной рекламы магазина для взрослых на стенах пятиэтажки. Секс-шоп находится рядом со школой и спортивной площадкой, а указатели магазина выходят на улицу, названную в честь Героя Советского Союза, танкиста Алексея Ивановича Соколова. 



Гости идут пешком в музей-панораму «Сталинградская битва», видят эти непристойные указатели и плюются. И мы еще думаем называться сталинградцами? – говорит председатель совета дома №22 по улице Советской Елена Максимова. – В 20 метрах от секс-шопа находится вход в школу и дети все это видят. Вот такое воспитание. Эротическое.
Как сообщают волгоградцы, в дни празднования 80-летия Сталинградской битвы секс-шоп часть своей рекламы временно прятал под черным материалом, но продолжалось это недолго – как только отгремели праздничные салюты, иллюминация воссияла с новой силой. 



Подвал в доме №22 по ул. Советской выкупило частное лицо Павел А. По словам Максимовой, с 2016 года в этом помещении находится салон эротического массажа, который раньше вел свою деятельность тихо и особо не мешал. Примерно год назад владельцы салона стали делать упор на наружную рекламу, что возмутило жителей.



Сначала фонарики появились, потом реклама громадная, вывески секс-шопа кругом, подсветка синяя. Вечером тут все сияет, как в борделе. Машины приезжают, посетители стоят на улице, ждут, когда их пустят. На вид состоятельные люди, – рассказывает председатель совета дома.
Надзорные и властные органы признают, что реклама на фасаде исторического дома размещена незаконно. В комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, куда жильцы дома обращались с жалобой, им ответили, что разрешения на установку таких вывесок не выдавалось. Аналогичный ответ приходил и из прокуратуры. 



Елена Максимова сообщила, что владельцу заведения якобы неоднократно направлялись предписания все устранить, но ничего не меняется. 

Например, управляющая компания спокойно может это сделать. Послать работника, который снимет эти вывески. Но ничего не делается. Может, они боятся кого или не хотят. Не знаю, – рассуждает собеседница «Высоты 102».
В частной средней школе «Родник», которая находится в нескольких метрах от секс-шопа, информагентству сообщили, что их такое соседство тоже не радует.
– После 18:00 детей в нашей школе уже нет, все занятия к этому времени уже закончены. У соседей, наоборот, все только начинается, они только начинают работать. Мы с ними не соприкасаемся, но все равно нам это не очень нравится, – прокомментировали ситуацию в школе.
В администрации Волгограда в свою очередь сообщили, что жалобы на секс-шоп на улице Советская, 22 им поступали, но решение этого вопроса находится не в компетенции муниципального органа власти.
– Что касается близости со школой, то федеральное законодательство не наделило орган местного самоуправления такими полномочиями регулирования. По рекламе на фасаде нужно обращаться в комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, так как дом является объектом культурного наследия, – уточнили в мэрии.
В облкульнаследие информагентству подтвердили, что проводили выездную проверку по указанному адресу.
–  Должностными лицами комитета по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия зафиксировано, что на фасадах жилого дома № 22 по ул. Советской г. Волгограда установлены информационные конструкции «Sex shop» и «Incognito», в связи с чем комитетом 31.10.2022 и 23.12.2022 объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия, - сообщили в профильном комитете. 
Что грозит нарушителю за неисполнение указанных предостережений, не поясняется.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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